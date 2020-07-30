Степанов назвав причини росту кількості хворих на COVID-19 на заході України

Головною причиню зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію у західних областях України є богослужіння, громадський транспорт, а також переміщення людей у зв’язку з відпочинком. Про це під час традиційної селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я.

«Міністр охорони здоров’я Максим Степанов поінформував, що головною причиною зростання кількості хворих на заході України, особливо в селах, є богослужіння. Такі результати показали епідеміологічні розслідування. Другою основною причиною є громадський транспорт, а також переміщення людей у зв’язку з відпочинком. Крім того, міністр повідомив, що велика кількість людей хворіє безсимптомно, таким чином формуючи імунітет», – інформує пресслужба Офісу президента.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що зараз фіналізується узгодження співпраці з правоохоронними органами, які допомагатимуть впроваджувати епідеміологічний контроль за правилами адаптивного карантину.

Додамо, на Львівщині станом на ранок четверга, 30 липня, лабораторно підтверджено 9379 випадків інфікування коронавірусом. За останню добу виявили ще 131 нового хворого.

Нагадаємо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Ще у середині червня лікар-інфекціоніст Ігор Берник розповідав, що коронавірус дуже змінився, а пневмонія може розвинутись за лічені дні і при цьому без будь-яких симптомів.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Як писав Львівський портал, зі 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. Відразу на наступний день у МОЗ заявили, що Львівська область не готова до пом’якшення карантину. Через кілька днів ситуація із захворюваністю поліпшилась, тому обласна комісія ТЕБ і НС дозволила почати другий етап послаблення карантину.

Нещодавно у ВООЗ заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин. Також 20 липня у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що Львівська область знову не готова послаблювати карантин.

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