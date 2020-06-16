ОСТАННІ НОВИНИ

Ігор Берник: «Вірус дуже змінився: пневмонія може розвинутись за лічені дні і без жодних симптомів»

Ольга Денисяка

|

Заступник директора Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Ігор Берник про збільшення кількості важких випадків захворювання на COVID-19 та небезпеку безсимптомного перебігу хвороби:

«Я вважаю, що зараз великій кількості хворих на коронавірус, які лікуються вдома, необхідно перебувати в стаціонарі. Оскільки від початку епідемії вірус дуже змінився. Тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні і абсолютно безсимптомно. Раніше людям казали, що «швидку» необхідно викликати при таких симптомах, як задишка та ускладення дихання, а зараз же вони відсутні. Так, маючи лише температуру навіть нижчу за 38 і загальну слабкість, вже на другий день може розвинутись пневмонія. На 7-10 день – важкі ураження легень, які потребують тривалого та інтенсивного лікування.

Зараз суттєво побільшало хворих на COVID-19 у важкому стані. Відтак вони довше перебувають у лікарні – приблизно один місяць. Якщо ж хворий потрапляє до реанімації, то лікування може тривати і до двох місяців.

У інфекційній лікарні вже закінчуються місця. Станом на сьогодні, 16 червня, тут перебувають 199 пацієнтів, а прийняти медзаклад може не більше двох сотень. У кожному відділенні медперсонал працює у цілодобовому режимі. Звісно, навантаження збільшилось, але ми справляємось. Хоча вже дуже змучились фізично та морально. Тому що всі чекали спаду захворюваності та завершення епідемії, а ситуація навпаки погіршилась: зростає кількість хворих, тяжких та смертельних випадків».

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Велике будівництво»: як монополія зриває ремонт доріг на Львівщині
Юрій Шумак
«Велике будівництво»: як монополія зриває ремонт доріг на Львівщині

На початку квітня Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») відзвітувало про початок «великого будів...

Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова
Анастасія ПИЖ
Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова

Зважаючи на пандемію коронавірусу нового типу, багатьом із нас довелося змінити плани на літо, адже подорожі на відомі к...

Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом
Омелян ШЕВЧУК
Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом

Наша шкіра є дзеркалом здоров’я організму. Водночас це «орган», який має надзвичайні компенсаторні можливості та кожен д...

Чому Вакарчук вдруге покинув політику. Думки експертів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чому Вакарчук вдруге покинув політику. Думки експертів

Двічі в одні річку входячи... Львівський співак Святослав Вакарчук вдруге достроково покидає парламент. Відповідну заяву...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...