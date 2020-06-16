Ігор Берник: «Вірус дуже змінився: пневмонія може розвинутись за лічені дні і без жодних симптомів»

Заступник директора Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Ігор Берник про збільшення кількості важких випадків захворювання на COVID-19 та небезпеку безсимптомного перебігу хвороби:

«Я вважаю, що зараз великій кількості хворих на коронавірус, які лікуються вдома, необхідно перебувати в стаціонарі. Оскільки від початку епідемії вірус дуже змінився. Тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні і абсолютно безсимптомно. Раніше людям казали, що «швидку» необхідно викликати при таких симптомах, як задишка та ускладення дихання, а зараз же вони відсутні. Так, маючи лише температуру навіть нижчу за 38 і загальну слабкість, вже на другий день може розвинутись пневмонія. На 7-10 день – важкі ураження легень, які потребують тривалого та інтенсивного лікування.

Зараз суттєво побільшало хворих на COVID-19 у важкому стані. Відтак вони довше перебувають у лікарні – приблизно один місяць. Якщо ж хворий потрапляє до реанімації, то лікування може тривати і до двох місяців.

У інфекційній лікарні вже закінчуються місця. Станом на сьогодні, 16 червня, тут перебувають 199 пацієнтів, а прийняти медзаклад може не більше двох сотень. У кожному відділенні медперсонал працює у цілодобовому режимі. Звісно, навантаження збільшилось, але ми справляємось. Хоча вже дуже змучились фізично та морально. Тому що всі чекали спаду захворюваності та завершення епідемії, а ситуація навпаки погіршилась: зростає кількість хворих, тяжких та смертельних випадків».