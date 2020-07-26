COVID-19 на Львівщині: 8832 хворих, за останню добу – 130 нових випадків

Станом на ранок неділі, 26 липня, коронавірус лабораторно підтвердили у 8832 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 130 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

COVID-19 діагностували 8832 мешканцям Львівщини. Протягом суботи, 25 липня, лабораторні центри провели 761 ПЛР-тест, позитивними виявились 130. Серед нових хворих 50 осіб – це львів’яни.

На черзі у лабораторіях «стоять» ще 533 проби.

Зараз в обласній інфекційній лікарні перебувають 194 особи, в реанімації – семеро пацієнтів. До апаратів ШВЛ під’єднані три особи.

У 8-ій міській лікарні лежать 54 пацієнти, у 1-ій міській клінічній лікарні – 73 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги – 77 пацієнтів.

Побороли коронавірусну інфекцію вже 1964 людей (+45) на Львівщині. Від ускладнень, спричинених недугою, померли 233 пацієнтів (+6 осіб за добу).

Нагадаємо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Тут захворіли 8702 мешканців, за останню добу – 114.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Ще у середині червня лікар-інфекціоніст Ігор Берник розповідав, що коронавірус дуже змінився, а пневмонія може розвинутись за лічені дні і при цьому без будь-яких симптомів.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Як писав Львівський портал, зі 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. Відразу на наступний день у МОЗ заявили, що Львівська область не готова до пом’якшення карантину. Через кілька днів ситуація із захворюваністю поліпшилась, тому обласна комісія ТЕБ і НС дозволила почати другий етап послаблення карантину.

Нещодавно у ВООЗ заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин. Також 20 липня у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що Львівська область знову не готова послаблювати карантин.

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