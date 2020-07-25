Коронавірус підхопили ще 114 мешканців Львівщини

Станом на ранок суботи, 25 липня, коронавірус лабораторно підтвердили у 8702 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 114 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

COVID-19 діагностували 8702 мешканцям Львівщини. Протягом п’ятниці, 24 липня, лабораторні центри провели 978 ПЛР-тестів, позитивними виявились 114. Серед нових хворих 54 особи – це львів’яни.

На черзі у лабораторіях «стоїть» ще 861 проба.

Зараз в обласній інфекційній лікарні перебувають 180 осіб, в реанімації – семеро пацієнтів. До апаратів ШВЛ під’єднані три особи.

У 8-ій міській лікарні лежать 48 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 68 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги – 72 пацієнти.

Побороли коронавірусну інфекцію вже 1919 людей на Львівщині. Від ускладнень, спричинених недугою, померли 227 пацієнтів (+6 осіб за добу).

Нагадаємо, Львівщина почала поетапне послаблення карантину з 7 липня. Відтоді обласна комісія ТЕБ і НС дозволила відновити роботу готелів, закладів громадського харчування, спортзалів, а також масові релігійні заходи.

На наступний день після перших послаблень у МОЗ заявили, що Львівська область не готова до пом’якшення карантину. Через кілька днів ситуація із захворюваністю поліпшилась, тому обласна комісія ТЕБ і НС дозволила почати другий етап послаблення карантину.

Зараз у Львові та області знову працюють дитячі садочки, інклюзивно-ресурсні центри, туристичні бази відпочинку, заклади культури (крім театрів і кінотеатрів). Водночас 17 липня міська комісія ТЕБ і НС, незважаючи на рішення області, таки дозволила у Львові відкритись театрам і кінотеатрам. А 21 липня у місті дозволили проведення масових заходів, але з дотриманням карантинних вимог.

Як писав Львівський портал, нещодавно у ВООЗ заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин. Також 20 липня у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що Львівська область знову не готова до послаблення карантину.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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