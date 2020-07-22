В Україні за добу на COVID-19 захворіли 829 людей, а одужали 973

Станом на ранок вівторка, 22 липня, в Україні лабораторно підтвердили 60 995 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили ще 829 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Станом на 9 год. 22 липня в Україні 60 995 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу зафіксовано 829 нових хворих. Від ускладнень коронавірусу померло 1534 людини. Натомість одужали від недуги 33 172 пацієнти (+973 за останню добу). Загалом проведено 907 360 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Львівська область — 8353 випадки;

м. Київ — 7166 випадків;

Чернівецька область — 5404 випадки;

Рівненська область — 5232 випадки;

Закарпатська область — 4578 випадків;

Івано-Франківська область — 3689 випадків;

Волинська область — 3359 випадків;

Київська область — 3359 випадків;

Харківська область — 3139 випадків;

Одеська область — 2660 випадків;

Тернопільська область — 2508 випадків;

Вінницька область — 2364 випадки;

Житомирська область — 1634 випадки;

Дніпропетровська область — 1260 випадків;

Хмельницька область — 994 випадки;

Черкаська область — 853 випадки;

Донецька область — 813 випадків;

Запорізька область — 691 випадок;

Кіровоградська область — 688 випадків;

Чернігівська область — 654 випадки;

Миколаївська область — 527 випадків;

Сумська область — 383 випадки;

Полтавська область — 360 випадків;

Херсонська область — 217 випадків;

Луганська область — 110 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на ранок середи, 22 липня, на Львівщині лабораторно підтвердили 8353 випадки коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили ще 124 нових хворих.

Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Зі 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. На наступний день у МОЗ заявили, що Львівська область не готова до пом’якшення карантину. Через кілька днів ситуація із захворюваністю поліпшилась, тому обласна комісія ТЕБ і НС дозволила почати другий етап послаблення карантину.

Як писав Львівський портал, нещодавно у ВООЗ заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин. 20 липня у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що Львівській області знову не можна послаблювати карантин.

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