Грибовицьке звалище досі забруднює навколишні землі, – екологи

Ще наприкінці травня у Львівській міськраді запевняли, що Грибовицьке сміттєзвалище більше не забруднює довколишні землі та повітря. Проте екологи стверджують протилежне: у ґрунті досі є перевищений рівень шкідливих речовин. Про це йдеться у звіті Держекоінспекції Львівщини, який оприлюднили 15 липня.

Держекоінспекція Львівщини регулярно стежить за станом ґрунту і поверхневих вод у зоні впливу Грибовицького звалища, який припадає на село Малехів. Так, протягом 6 місяців 2020 року екологи відібрали 108 проб поверхневих вод та 48 об’єднані проби ґрунту. Результати досліджень показали, що полігон досі забруднює довколишні землі.

«За результатами проведених досліджень проб ґрунтів встановлено, що полігон ТПВ негативно впливає на ґрунти у зоні полігону. У відібраних пробах ґрунту виявлені перевищення забруднюючих речовин відносно фону за такими показниками: нітрати, хлориди, марганець, свинець, залізо, нафтопродукти, кадмій, цинк», – йдеться у звіті екологів.

Також виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у меліоративному каналі біля дороги Львів – Рава-Руська, це приблизно на відстані 1 км від підніжжя Грибовицького сміттєзвалища. Тут перевищений рівень хлоридів, сухого залишку, хімічного споживання кисню.

Крім цього, сміттєзвалище досі негативно впливає на річку Малехівка.

Зазначимо, що наприкінці травня міськрада Львова заявляла, що успішно очищає територію Грибовицького звалища від інфільтратів, а відтак – полігон більше не забруднює навколишні землі і повітря.

Проте тоді Держекоінспекція також стверджувала протилежне: результати досліджень, проведених протягом І півріччя 2020 року, показали, що сміттєзвалище продовжує забруднювати землі. Перевищення зафіксували за такими показниками: нітрати, хлориди, марганець, свинець, залізо, нафтопродукти, кадмій, цинк.

Нагадаємо, Львівська міська рада отримала 35 млн євро кредиту від ЄБРР на рекультивацію Грибовицького звалища та будівництво сміттєпереробного комплексу на Пластовій.

Весь процес рекультивації Грибовицького сміттєзвалища складається із таких процесів: підготовчі роботи, очистка зворотного осмосу, тобто очистка озер з інфільтратами, дегазація тіла полігону і сама рекультивація. Підготовчі роботи завершились, на місце привезли станції для очистки фільтратів, а станом на кінець січня цього року на полігоні розпочали дегазацію.

На тендер щодо рекультивації Грибовицького звалища подалися чотири компанії. Втім результатів досі немає. Для того, щоб рекультивувати полігон у Грибовичах та перетворити його на зелену зону, потрібно близько чотирьох років.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий раніше заявляв, що рекультивацію сміттєзвалища завершать через п’ять років, тобто до кінця 2023 року. Паралельно з цим на вул. Пластовій будуватимуть сміттєпереробний завод. Дотепер його фактично так і не почали зводити, а мер також щоразу називає нову дату, коли цей комплекс почнуть будувати. Про відтермінування робіт не так давно заговорив і очільник ЛКП «Зелене місто», яке займається будівництвом комплексу на Пластовій.

Як писав Львівський портал, нещодавно Держекоінспекція через суд домоглася, аби ЛКП «Збиранка», яке утримує Грибовицьке сміттєзвалище, сплатило більше 2 млн грн штрафу за забруднення землі, яке зафіксували ще у 2016 році.

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