У будинках Львова почали перевіряти на справність димовентиляційні канали

У Львові стартували традиційні перевірки димовентиляційних каналів у житлових будинках. Будь-які порушення можуть стати причиною отруєння чадним газом. Відтак львів’ян закликають впускати у помешкання комунальників, аби ті могли провести обстеження. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Димовентиляційні канали у житлових будинках у Львові перевіряють двічі на рік: після закінчення і перед початком опалювального сезону.

Обстеження проводить сажотрус компанії, яка обслуговує будинок, або спеціалізована компанія, яка має відповідну ліцензію. За результатами перевірки складається відповідний акт, який скеровують у «Львівгаз», а він уже своєю чергою усуває порушення, якщо такі є.

«Дуже велика помилка людей, коли вони не пускають сажотруса або спеціалізовану компанію для перевірки тяги у квартирі. А такі речі є, і не поодинокі. Крім цього, квартири здають в оренду, і орендар також не пускає у квартиру для перевірки тяги. Необхідно, щоб люди зрозуміли: такі перевірки – це не лише обов’язок працівника, а й безпека мешканців, які проживають у квартирі. Найперше це є в інтересах самих мешканців, а деколи буває так, що вже потім люди жаліють, чому не відкрили двері і не дали можливості перевірити тягу», – розповіла заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

Зазначимо, що саме несправність димовентиляційний каналів є найпоширенішою причиною отруєння чадним газом. Так, за пів року від чадного газу у Львові постраждала 81 людина, серед них – 24 дитини. Ще троє людей загинули.

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У «Львівгазі» нагадують основні правила користування газовими приладами:

у приміщення, де є газова плита чи газовий котел, завжди повинен бути притік свіжого повітря через вікно чи двері; вентиляційний канал обов’язково має бути чистим, адже через нього відпрацьовані гази виходять назовні без допомоги електричних вентиляторів; якщо до комину під’єднані газові котли чи колонки, то такий комин завжди має бути чистим.

Найкращий спосіб не отруїтися чадним газом – встановити сигналізатор загазованості, який відразу сповіщатиме про витік. Такий прилад можна придбати у будь-якому магазині із будівельними товарами, а також замовити через Інтернет за кілька сотень гривень.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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