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Із початку року у Львові чадним газом отруїлося 24 дитини

Соломія Головіна

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Із початку року у Львові трапилось 36 випадків отруєння чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Внаслідок цього постраждала 81 особа, з них 24 – діти. При цьому 3 осіб загинули. Усі випадки отруєння трапились через недотримання правил безпеки користування газовими приладами.

Львівська міська рада вкотре закликає дотримуватись правил безпеки користування газовим та пічним опаленням й не легковажити своїм здоров’ям та життям.

Газ вибухонебезпечний, і найменше порушення правил може призвести до трагедії з людськими жертвами – вибуху, пожежі, отруєння та руйнування. Під час усіх нещасних випадках, пов’язаних із використанням газу (вибух, пожежа, отруєння), слід зателефонувати в одну з міських служб: швидку допомогу – 103, пожежну – 101, газову – 104, поліцію – 102. Будь-яка з цих служб повідомить решту і вони прибудуть на місце події.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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