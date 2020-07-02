Коронавірусом заразились майже 46 000 українців. Ситуація по областях

Станом на ранок четверга, 2 липня, в Україні коронавірусом заразилися 45 887 людей. За останню добу виявили 889 нових хворих. У двох областях не зафіксували нових випадків COVID-19, ще у сімох – до п’яти. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Коронавірусну інфекцію лабораторно підтвердили у 45 887 людей, за останню добу діагноз встановили 889 хворим.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 1185 людей, одужали 20 053 українці.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

Львівська область — 5730 випадків (+152);

м. Київ — 5242 випадки (+104);

Чернівецька область — 4894 випадки (+44);

Рівненська область — 3877 випадків (+93);

Закарпатська область — 3046 випадків (+85);

Київська область — 2655 випадків (+45);

Волинська область — 2508 випадків (+81);

Івано-Франківська область — 2489 випадків (+51);

Харківська область — 2207 випадків (+38);

Тернопільська область — 1958 випадків (+28);

Вінницька область — 1895 випадків (+19);

Одеська область — 1736 випадків (+24);

Житомирська область — 1421 випадок (+13);

Дніпропетровська область — 1095 випадків (+5);

Хмельницька область — 808 випадків (+3);

Кіровоградська область — 650 випадків (+3);

Черкаська область — 645 випадків (0) ;

; Запорізька область — 576 випадків (+4);

Донецька область — 562 випадки (+78);

Чернігівська область — 547 випадків (+9);

Миколаївська область — 447 випадків (0) ;

; Полтавська область — 320 випадків (+1);

Сумська область — 302 випадки (+5);

Херсонська область — 194 випадки (+1);

Луганська область — 83 випадки (+3).

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Зазначимо, наприкінці червня в уряді заявили, що в Україні почалася друга хвиля COVID-19. Наша держава зараз є другою в Європі за рівнем захворюваності.

Нагадаємо, на Львівщині коронавірус підхопили 5730 мешканців. За останню добу виявили 152 нових хворих. Область вже 12 днів поспіль є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих на Львівщині виникло через велику кількість проведених тестів.

Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Незважаючи на невтішну ситуацію із захворюваністю, у середині червня у Львівській ОДА запевняли, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас уже тоді в обласній інфекційній лікарні практично не було вільних місць.

Наприкінці червня у ЛОДА заявили, що лікарні заповнені хворими на 42%. Тепер цей показник зріс до 44%. Із детальним переліком лікарень області, куди госпіталізовують хворих на коронавірус, можна ознайомитися за цим посиланням.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні нещодавно розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через це лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні та навіть безсимптомно.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.