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COVID-19 на Львівщині: за добу виявили 152 хворих

Наталя Дуляба

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Станом на ранок четверга, 2 липня, коронавірус підхопили 5730 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 152 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

На Львівщині коронавірусну інфекцію лабораторно підтвердили у 5730 людей. За минулу добу виявили 152 нових хворих.

Протягом середи, 1 липня, лабораторні центри провели 1162 ПЛР-тестів, серед них – 924 нові проби. Позитивними виявились вищезгадані 152 ПЛР-тести (115 із них – нові проби). З-поміж 152 нових хворих, за даними мерії, мешканцями Львова є 31 особа.

Як уточнили Львівському порталу у пресслужбі ЛОДА, 152 нових хворих виявили у:

  • м. Львів – 46;
  • Пустомитівський район: Годовиця – 1, Зимна Вода – 8, Лапаївка – 1, Оброшине – 1, Підбірці – 1, Солонка – 1, Ставчани – 1, Ямпіль –1;
  • Жовківський район: Жовква – 2, Куликів – 4;
  • Яворівський район: Домажир – 1, Рясне-Руське – 1, Шкло – 1.
  • Городоцький район: Великий Любінь – 1, Повітно – 3; Дрогобицький район: Дрогобич – 5;
  • Золочівський район: Золочів – 2, Кривичі – 1, Словіта – 1, Хмелева – 1;
  • Жидачівський район: Жидачів – 1, Жирова – 1, Трибоківці – 1, Ходорів – 4;
  • Миколаївський район: Більче – 1, Вербіж – 1, Верин – 2, Гранки-Кути – 1, Держів – 1, Дроговиж – 1, Миколаїв – 9, Пісочна – 6, Розвадів – 1, Розділ – 1, Рудники – 4, Черниця – 4;
  • Перемишлянський район: Бібрка – 2, Ганачівка – 1, Лани – 1, Перемишляни –1, Суходіл – 1;
  • Кам’янка-Бузький район: Руданці – 1;
  • Стрийський район: Заплатин – 1;
  • Мостиський район: Волиця – 1, Судова Вишня – 1;
  • Сокальський район: Боб’ятин – 1, Перемисловичі – 1;
  • Червоноград – 3;
  • Турківський район: Бориня – 1, Вовче – 4, Завадівка – 2, Закіпці – 1, Нижнє – 1, Турка – 3, Явора –1, Яворів –1.

У лабораторних центрах на черзі «стоять» 1200 проб для проведення ПЛР-досліджень.

У лікарнях зараз перебувають 945 хворих. Найбільше – у винниківському госпіталі (167 осіб), в обласній інфекційній лікарні (166 осіб), у Центрі легеневого здоров’я (148 осіб). У реанімації є 72 пацієнтів, до апаратів ШВЛ під’єднані 17 людей.

Побороти недугу змогли уже 863 мешканці Львівщини. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 146 людей.

Нагадаємо, Львівщина вже 12 днів поспіль є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих у Львівській області виникло через велику кількість проведених тестів.

Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Незважаючи на невтішну ситуацію із захворюваністю, у середині червня у Львівській ОДА запевняли, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас уже тоді в обласній інфекційній лікарні практично не було вільних місць.

Наприкінці червня у ЛОДА заявили, що лікарні заповнені хворими на 42%. Тепер цей показник зріс до 44%.  Із детальним переліком лікарень області, куди госпіталізовують хворих на коронавірус, можна ознайомитися за цим посиланням.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні нещодавно розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через це лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні та навіть безсимптомно.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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