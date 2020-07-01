Україна друга в Європі за рівнем інфікування коронавурусом

Станом на 1 липня у світі зафіксовано 10 609 666 випадків коронавірусу. При цьому померло 514 449, а одужало – 5 817 890 людей. Про це повідомляє Львівський портал.
За даними Worldometers, наразі найбільше хворих зафіксовано у США 2,727,853 (46,042 за минулу добу), Бразилії 1,408,485 (+ 37,997 за минулу добу). Коронавірус забрав життя 130,123 (+764 минулої доби) у США, та 59,656 (+1,271 минулої доби) у Бразилії.
Що стосується Європи, інфекція йде на спад.
У Європі найвищий рівень смертності за останню добу зафіксований:
- Великобританія: 43,730 (+155)
- Росія: 9,320 (154)
- Франція: 29,843 (+30)
- Італія: 34, 767 (+23)
- Польща: 1,463 (+19)
- Румунія: 1,651 (+17)
- Бельгія: 9,747 (+15)
- Швеція: 5,333 (+12)
- Україна: 1,159 (+12)
- Німеччина: 9,052 (+11)
Найбільша кількість захворілих за минуло добу в Європі:
- Росія: 654,405 (+6,556)
- Україна: 44,334 (+706)
- Великобританія: 312,654 (+689)
- Франція: 164,801 (+541)
- Німеччина: 195,832 (+440)
- Румунія: 26,970 (+388)
- Білорусь: 62,118 (+328)
- Іспанія: 296,351 (+301)
- Сербія: 14,564 (+276)
- Молдова: 16,613 (+256)
Як повідомляв Львівський портал, станом на середу 1 липня в Україні лабораторно підтвердили 44 998 випадків Covid-19. З них померли 1173, а одужали 19 548 осіб.
Владислава Підлісна