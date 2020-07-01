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Україна друга в Європі за рівнем інфікування коронавурусом

Владислава Підлісна

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Станом на 1 липня у світі зафіксовано 10 609 666 випадків коронавірусу. При цьому померло 514 449, а одужало – 5 817 890 людей. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними Worldometers, наразі найбільше хворих зафіксовано у США 2,727,853 (46,042 за минулу добу), Бразилії 1,408,485 (+ 37,997 за минулу добу). Коронавірус забрав життя 130,123 (+764 минулої доби) у США, та 59,656 (+1,271 минулої доби) у Бразилії.

Що стосується Європи, інфекція йде на спад.

У Європі найвищий рівень смертності за останню добу зафіксований:

  1. Великобританія: 43,730 (+155)
  2. Росія: 9,320 (154)
  3. Франція: 29,843 (+30)
  4. Італія: 34, 767 (+23)
  5. Польща: 1,463 (+19)
  6. Румунія: 1,651 (+17)
  7. Бельгія: 9,747 (+15)
  8. Швеція: 5,333 (+12)
  9. Україна: 1,159 (+12)
  10. Німеччина: 9,052 (+11)

Найбільша кількість захворілих за минуло добу в Європі: 

  1. Росія: 654,405 (+6,556)
  2. Україна: 44,334 (+706)
  3. Великобританія: 312,654 (+689)
  4. Франція: 164,801 (+541)
  5. Німеччина: 195,832 (+440)
  6. Румунія: 26,970 (+388)
  7. Білорусь: 62,118 (+328)
  8. Іспанія: 296,351 (+301)
  9. Сербія: 14,564 (+276)
  10. Молдова: 16,613 (+256)

Як повідомляв Львівський портал, станом на середу 1 липня в Україні лабораторно підтвердили 44 998 випадків Covid-19. З них померли 1173, а одужали 19 548 осіб.

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