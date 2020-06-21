У Дрогобичі відреставрують дзвіницю однієї з найстаріших дерев’яних церков Галичини

Нещодавно у Дрогобичі відновили реставрацію дзвіниці храму Воздвиження Чесного Хреста, який є пам’яткою архітектури національного значення, збудованою у 1661 році. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Перед тим, як приступити до реставрації дзвіниці церкви Воздвиження Чесного Хреста, торік тут провели підготовчі роботи. На об’єкті встановили риштування і промаркували найбільш аварійні ділянки.

Тепер підрядник, ТОВ «В.Ф.Ф.», розпочав реставрацію. Загалом на відновлення дзвіниці храму із бюджету області виділили 2,25 млн грн. Майже 0,5 млн грн освоїли ще торік на підготовчі роботи, цьогоріч передбачено 1 млн грн.

«Ми завершили маркування всіх дерев’яних балок, розпочали укріплювати фундамент по периметру пам’ятки. Надалі плануємо розібрати верхи дзвіниці та вирівняти її каркас», –розповів представник підрядника Юрій Шмігельський.

Дерев’яний храм Воздвиження Чесного Хреста зараз перебуває у досить занедбаному стані, його не реставрували близько сотні років. Через це церква переважно є закритою для відвідувачів. Однак після відновлення дзвіниці до пам’ятки облаштують окремий вхід.

(Зліва – церква Воздвиження Чесного Хреста, справа – дзвіниця. Фото: Вікіпедія)

Щодо всієї церкви, то проєктно-кошторисну документацію вже розробили. Зараз чиновники шукають кошти на проведення реставрації.

Зазначимо, що храм Воздвиження Чесного Хреста у Дрогобичі є однією із найдавніших дерев’яних церков України, її вважають перлиною галицької дерев’яної архітектури. Збудували святиню у 1661 році, однак перша згадка про неї датується 1496 роком. Кілька років потому храм згорів під час нападу на Дрогобич татар, але її не будували заново, а відроджували на основі, яка таки вціліла.

Храм Воздвиження Чесного Хреста розташований на території пожежної частини неподалік від солеварні. Потрапити всередину охочі практично не мають змоги за винятком одного дня у році. Детальніше про це та інші унікальні пам’ятки Львівщини читайте у матеріалі Львівського порталу «Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен».