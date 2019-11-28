Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен

Підгірці – село у Стрийському районі Львівської області, яке знаходяться на відстані 65 км від центру Львова (не плутати із легендарними Підгірцями Бродівського району, які відомі своїм Підгорецьким замком).



Головна туристична принада Підгірців – палац Бруніцьких, який розташований в унікальному дендропарку. Його історія починається із Юзефа-Олександра Яблоновського, який у 1734 році отримав село у спадщину від батька й почав зводити собі маєток. У 1815 році у маєтку з'явився новий господар – барон Юзеф Бруніцький. Але найбільша заслуга і розквіт палацу, який донині носить назву Бруніцьких, належить онукові барона Юліану Мар'яну Бруніцькому, який успадкував замок наприкінці ХІХ століття.



Остаточного вигляду будівля набула у 1895 році. У ній був винний погреб, льохи, кухня з піччю, звідки страви і продукти поступали на поверхи спеціальним ліфтом, господарські приміщення, кімната економа з архівом документів і канцелярія, вестибюль, фоє, салон, робочий кабінет барона, будуар, ванна, дитяча та ігрова кімнати, кімнати слуг, пасаж, кімната вихователя, спальні, а також три кімнати для гостей.



Підгірцівський дендропарк. Бруніцький був науковцем, захоплювався природою, ентомологією і зібрав у палаці велику колекцію комах та метеликів. Та чи не найголовнішим здобутком Бруніцького була його дендрологічна колекція. Парк довкола палацу заклав ще Яблоновський, саме його вважають першим галицьким дендропарком. Своєю чергою Бруницький його впорядкував, залучивши відомих тогочасних садівників і значно розширив колекцію дерев і кущів.



Тож сьогодні у Підгірцях можна помилуватися десятками рідкісних для наших країв дерев, які вціліли після радянських часів. Особливо вражає древній платан, який має п'ять стовбурів, що ростуть із єдиної корінної системи.

