У Львові 88 медиків вже одужали від COVID-19

Станом на 9 червня у Львові 88 медичних працівників, які захворіли на коронавірусну інфекцію, вже одужали й повернулись до роботи. Загалом з початку карантину на цю недугу захворіли 186 медиків міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У Львові 186 працівників медичних закладів міста захворів на COVID-19. Це – 69 лікарів, 64 медичних сестри, 27 молодших медичних сестер, 13 лаборантів, 3 рентген-лаборанти та 10 адмінпрацівників.

З них 26 перебувають на стаціонарному лікуванні, 71 – на самоізоляції, 88 вже одужали та, на жаль, 1 молодша медична сестра померла.

Як повідомили в управлінні охорони здоров’я Львівської міської ради, медичні заклади міста продовжують працювати в посиленому режимі і роблять все необхідне, щоб унеможливити ризики інфікування працівників.

«Лікарі, медичні сестри, молодший медичний персонал забезпечені засобами індивідуального захисту, запаси яких постійно оновлюються. Працівникам і пацієнтам вимірюють температуру, у приміщеннях постійно проводять дезінфекцію і дотримуються усіх вимог до роботи в період пандемії. Водночас, дякуємо усім свідомим мешканцям, які дотримуються правил карантину й не наражають себе та інших на небезпеку», – зазначили в управлінні охорони здоров’я ЛМР.

Як писав Львівський портал, під час боротьби з коронавірусом Львів почав виплачувати премії медпрацівникам. По 10 000 грн отримують працівники обласного лабораторного центру та лаборанти медуніверситету, які роблять ПЛР-тести, а також лікарі обласної інфекційної лікарні.

Нещодавно Львів погодив виплату 10 000 грн премії 237 медпрацівникам. Із детальним переліком осіб можна ознайомитися за цим посиланням.

Медикам на Львівщині ЛОДА теж обіцяла додатково перерахувати одноразову надбавку розміром одного посадового окладу (від 3000 до 6000 грн). На ці виплати із бюджету області виділили 20 млн грн, однак гроші лікарям перераховували не тиждень, як це було обіцяно, а цілий місяць. Детальніше про це читайте тут.

Нагадаємо, що наприкінці квітня уряд погодив підняття зарплат до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом. Однак далеко не всі лікарі, які в Україні працюють із хворими на коронавірус, отримали більшу платню. На початку травня міністр охорони здоров’я запевнив, що кошти вже перерахували у регіони, а причиною затримок є «маніпулювання з боку органів місцевої влади або головних лікарів».

На виплату підвищеної зарплати до 300% медикам Львівщина витратить майже 194 мільйони гривень. При цьому 81% із цих коштів – гроші із державного бюджету.

Перші надбавки за березень, 5,2 млн грн, медикам «швидких» та обласної інфекційної лікарні Львівська ОДА теж виплатила із запізненням.

Також Львівська обласна рада вирішила виплачувати по 100 000 грн родинам тих медиків, які помирають від ускладнень коронавірусу.