Відкриття магазинів одягу у Львові: головний епідеміолог області назвала ризики

Головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко розповіла про ризики про доцільність, які можуть виникнути через відкриття у Львові магазинів одягу та взуття в умовах загрози поширення коронавірусної інфекції.

«Щодня серед населення Львівської області реєструють нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Їх кількість є різною: за останню добу (11 травня, – ред.) це було 27 людей, перед тим було і 45, і 54, і навіть 65. Це означає одне – серед нас є люди, які розповсюджують коронавірус і, на жаль, не всі вони перебувають на ізоляції. Часто коронавірус має безсимптомну форму. Тому, якщо не дотримуватись всіх протиепідемічних заходів, неправильно себе поводити в тих самих магазинах, то інші люди можуть наразитися на небезпеку. Особливо це небезпечно у малих приміщеннях, в яких погано здійснюється вентиляція повітря. Важливо розуміти, що це небезпека як для людини, яка продаватиме товари, так і для відвідувачів магазинів», – зазначила вона.

При цьому додала, якщо все-таки приймуть рішення про відновлення роботи магазинів одягу та взуття, то потрібно буде здійснювати ретельний і дієвий контроль за дотриманням усіх протиепідемічних вимог.

«Мова йде про те, скільки відвідувачів заходить до магазинів, чи проводять вони антисептичну обробку рук при вході та виході з нього, чи будуть люди дотримуватись маскового режиму. Від цього буде залежить, скільки людей ще захворіє, а скільки залишаться здоровими», – пояснила Наталія Тімко.

Також вона наголосила, що чим більше зараз буде скупчення людей, тим ризиків для здоров’я людей є більше

«Але потрібно розуміти: ми йшли на карантин, коли в нас було значно менше захворювань. Завдяки цьому нам вдалося недопустити масового поширення коронавірусу», – сказала головний епідеміолог області.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Нещодавно уряд вкотре його продовжив, цього разу – до 22 травня, однак з 11 травня введено певні послаблення. В Україні знову відкривають для прогулянок парки, сквери і зони відпочинку. Змогу відновити роботу отримують й салони краси, перукарні, ресторани і кафе (але лише у форматі «на виніс»), літні майданчики закладів харчування. При цьому місцевій владі дозволено вирішувати, коли пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності.

У Львові не запрацювали всі передбачені урядом пом’якшення. Зокрема, з 11 травня у Львові відкрили парки, сквери і дитмайданчики, дозволили відновити торгівлю промисловими товарами та роботу літніх майданчиків у кафе. Детальніше про те, які заклади запрацювали вже віднині, а які – ні, читайте за цим посиланням.

Також з 13 травня у Львові дозволили роботу перукарень,салонів краси, приватних стоматологічних клінік. А ось роботу магазинів одягу та взуття у Львові можуть дозволити не раніше 15 травня.