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У Львові дозволили роботу салонів краси та перукарень

Ольга Денисяка

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Від вівторка, 12 травня, у Львові дозволили роботу салонів краси, перукарень, косметологічних та манікюрних салонів та приватних стоматологій. Відповідне рішення прийняла міська комісі ТЕБ і НС. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна розповіла, що на засіданні комісії ТЕБ і НС було прийнято рішення щодо відновлення роботи салонів краси, перукарень, косметологічних та манікюрних салонів і приватних стоматологій.

«Вони працюватимуть згідно з протоколом, який затверджений головним санітарний лікарем України. Зокрема, обов’язкова термометрія, наявність засобів особистого захасту, онлайн-запис та дотримання дистанції», – додала Галина Слічна.

Зазначимо, що магазини одягу та взуття у Львові відкриють не раніше 15 травня.

Нагадаємо, уряд послабив карантин із понеділка, 11 травня. В Україні знову відкривають для прогулянок парки, сквери і зони відпочинку. Змогу відновити роботу отримують й салони краси, перукарні, ресторани і кафе (але лише у форматі «на виніс»), літні майданчики закладів харчування. При цьому місцевій владі дозволено вирішувати, коли пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності.

У Львові через різке збільшення кількості хворих вирішили пом’якшити карантин лише частково. Детальніше про це читайте тут.

Зазначимо, що 10 травня через зростання кількісті хворих обласна комісія ТЕБ і НС скликала позачергове засідання і вирішила розпочати ослаблення на декілька днів пізніше, а саме – з 15 травня.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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