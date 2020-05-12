COVID-19 на Львівщині: плюс 27 хворих

Вподовж 11 травня на Львівщині зафіксували 27 нових інфікувань коронавірусом. Загалом 825 мешканців області підхопили COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як зазначила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на 09:00 год. 12 травня у Львові та на Львівщині підтверджено 825 випадків інфікування коронавірусом, з них 22 – летальні. Також додамо, що 158 людей вже одужало.

За вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 190 ПЛР-тестів, з яких 27 – позитивні (серед них – 18 це мешканці Львова).

За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 3423 особи, госпіталізовані – 490, на амбулаторному лікуванні – 2933 особи, виписані – 325 осіб. Зараз у лікарні перебуває 156 осіб, з них в реанімації – 8 осіб, на апаратні ШВЛ – 3 особи.

Додамо, що останні декілька днів на Львівщині фіксували різке збільшення кількості хворих на коронавірус. Вчора, 11 травня, коронавірус виявили у 54 мешканців області. Зокрема, за 7 травня в області ПЛР-тести підтвердили COVID-19 у 65 людей – це найбільше число за період карантину.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.