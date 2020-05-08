У Львові частково пом’якшать карантин. Що працюватиме з 11 травня, а що – ні?

З 11 травня у Львові частково пом’якшуватимуть карантин: дозволять відвідування парків та заняття спортом на майданчиках. Проте рішення щодо роботи перукарень та салонів краси міста прийматимуть 12 травня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, 8 травня у Львівській міській раді провели комісію з надзвичайних ситуацій. На ній прийняли рішення з 11 травня відкрити для відвідування парки, сквери та спортивні майданчики (для індивідуального заняття спортом). Також відновлюють торгівлю промисловою групою товарів, окрім одягу та взуття. Натомість магазинчики з господарським та іншими товарами працюватимуть. Також запрацюють літні тераси кафе та ресторанів, але лише при строгому дотриманні протоколів.

Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив, що з 11 травня також дозволено роботу автокінотеатруза окремим протоколом, торгівлю засобами зв’язку та телекомунікацій, мобільними телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими товарами, які передають інформацію,діяльність підприємств з точок продажу преси, а також торгівля квітами на виніс. Крім цього дозволено діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів.

Театри, концертні організації, художні колективи матимуть можливість проводити репетиції – за умови дотримання заходів карантинної безпеки.

11 травня не відкриють музеї та бібліотеки. Натомість запрацюють три музеї просто неба: Шевченківський гай, музей «Територія терору» та Личаківський цвинтар. Також дозволяють працювати книгарням, але з дотримання усіх санітарних умов.

12 травня проведуть позачергове засідання комісії, на якому розглядатимуть питання щодо роботи візових центрів, перукарень, салонів краси та можливості продажу одягу та взуття.

Зазначимо, 8 травня під час чергового засідання обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації директор Львівського обласного лабораторного центру Роман Павлів заявив, що при погіршенні ситуації із поширенням COVID-19 послаблення карантинних заходів на території Львова є неможливим.

Додамо, у Львівській ОДА прогнозують, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до червня.

Зазначимо, уряд послабив карантин із понеділка, 11 травня. Втім при цьому послаблений карантин продовжили до 22 травня.

Нагадаємо, протягом останніх трьох днів на Львівщині фіксують різке збільшення кількості хворих на коронавірус. Зокрема, за останню добу в області ПЛР-тести підтвердили COVID-19 у 65 людей – це найбільше число за період карантину. Загалом на Львівщині кількість інфікованих сягнула 660 осіб. Також від коронавірусу в області вже померли 18 людей.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.