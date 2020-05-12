З 15 травня у Львові можуть відкрити магазини одягу та взуття

У Львові роботу магазинів одягу та взуття можуть дозволити з 15 травня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що сьогодні на засіданні комісії ТЕБ і НС розглядатимуть питання відкриття роботи перукарень, натомість роботу магазинів одягу та взуття можуть дозволити аж з 15 травня.

«Можливо, сьогодні ми дамо старт для роботи перукарень. Стосовно магазинів одягу та взуття, то ми повинні синхронізувати своє рішення з обласною комісією ТЕБ І НС. Обласна комісія прийняла рішення продовжити карантин по цьому сигменту до 15 травня, до п’ятниці»,– повідомив Андрій Садовий.

Нагадаємо, уряд послабив карантин із понеділка, 11 травня. В Україні знову відкривають для прогулянок парки, сквери і зони відпочинку. Змогу відновити роботу отримують й салони краси, перукарні, ресторани і кафе (але лише у форматі «на виніс»), літні майданчики закладів харчування. При цьому місцевій владі дозволено вирішувати, коли пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності.

У Львові через різке збільшення кількості хворих вирішили пом’якшити карантин лише частково. Детальніше про це читайте тут.

Зазначимо, що 10 травня через зростання кількісті хворих обласна комісія ТЕБ і НС скликала позачергове засідання і вирішила розпочати ослаблення на декілька днів пізніше, а саме – з 15 травня.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.