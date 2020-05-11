На вході на Личаківський цвинтар встановили кабінку для дезінфекції

Віднині, 11 травня, у Львові запрацювали три музеї: Шевченківський гай, Личаківське кладовище та Територія терору. Наразі це єдині музеї, яким дозволили приймали відвідувачів, адже вони знаходяться не у приміщенні, а просто неба. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

З 11 травня у Львові планували ввести низку карантинних послаблень, але далеко не всі вступили в дію через ріст захворюваності на коронавірус.

Серед послаблень – відкриття салонів краси, перукарень, музеїв та бібліотек. Остаточне рішення щодо салонів краси у Львові прийматимуть у вівторок, 12 травня. Щодо музеїв винятком зробили ті установи, які працюють просто неба.

Так, віднині запрацювали Шевченківський гай, Личаківське кладовище і музей «Територія терору». При цьому для їхньої безпечної роботи напрацювали окремі протоколи, а біля входу на Личаківський цвинтар навіть встановили кабінку для дезінфекції гостей.

Також на вході у ці три згадані музеї відвідувачам вимірюють температуру тіла, а також ввели безготівкову оплату.

Протокол діяльності музеїв

Температурний скринінг працівників – кожні 4 години, але не менше 2 разів на день (перший – до початку роботи); всі заміри зафіксовані в журналі здоров’я. Працівники – в захисних масках та рукавицях, правильно їх використовують та змінюють маски кожні 2 години (або ж коли зволожаться), дотримуються правил особистої гігієни. Працівників із ознаками ГРЗ до роботи не допускають (повинні самоізолюватися вдома). Біля входу – станції дезінфекції рук. Відвідувачі зобов’язані пройти температурний скринінг (проводять працівники), а в разі підвищеної температури (більше 37,5) – залишити територію та звернутися до сімейного лікаря (у разі відмови – працівник закладу інформує поліцію). Повна дезінфекція музею – перед відкриттям та після закриття; вологе прибирання – щочотири години. Вимоги до діяльності музею – на видному для відвідувачів місці; усі працівники ознайомлені з ними. Заклад встановлює розмітку для забезпечення дистанції між відвідувачами не менше 2 м (зокрема – біля входу). На 10 кв м площі – не більше 1 людини. Заклад забезпечує можливість безготівкової оплати. Вологе прибирання та дезінфекція в туалетних кімнатах щотри години (графік розміщено всередині). Вживання їжі та напоїв заборонено. Замість рукосушок у туалетних кімнатах – паперові рушники. Відвідувачі — в масках, біля входу дезінфікують руки. Про симптоми ГРЗ працівник має повідомити керівника, терміново залишити територію закладу, самоізолюватися, звернутися до сімейного лікаря та пройти тестування на COVID-19; у разі підтвердження діагнозу, заклад проходить повну дезінфекцію та зачиняється на карантин, а всіх працівників тестують.

Нагадаємо, коронавірусний карантин в Україні продовжили до 22 травня, однак з 11 травня уряд ввів певні послаблення. Ці послаблення можуть діяти відразу не по всій території держави, адже Кабмін дозволив місцевій владі вирішувати, коли пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності.

У Львові не запрацювали всі передбачені урядом пом’якшення. Детальніше про те, які заклади запрацювали з 11 травня, а які – ні, читайте за цим посиланням.

На Львівщині коронавірусом заразилися вже майже 800 людей. 21 мешканець помер від ускладнень COVID-19. Останньою жертвою став 85-річний житель села Давидів, що під Львовом. У цьому селі нещодавно зафіксували спалах коронавірус.

Медики прогнозують, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до червня.

Фото: Андрій Москаленко