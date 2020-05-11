21 смерть від коронавірусу на Львівщині: що відомо про померлого

На Львівщині зафіксовано 21-шу смерть від коронавірусу. Новою жертвою вірусу став 85-річний житель села Давидів, де нещодавно стався спалах захворювання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як розповіла керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, на Львівщині помер 21 пацієнт, у якого було діагностовано коронавірусну інфекцію.

«Чоловік, 1935 року народження, помер учора, 10 травня, в реанімації госпіталю ветеранів та репресованих імені Юрія Липи. Це мешканець села Давидів, Пустомитівського району. Позитивний результат, який підтвердив у нього коронавірусну інфекцію, отримали минулого тижня», – повідомила ваона.

За її словами, пацієнт перебував на лікуванні вдома, після погіршення стану, його госпіталізували із пневмонією в реанімацію Львівського обласного госпіталю ветеранів війни імені Юрія Липи.

До загибелі літнього чоловіка призвели супутні захворювання — дихальна недостатність, серцева недостатність, кардіосклероз, двобічна пневмонія, ішемічна хвороба серця, які загострилися через захворюваня на коронавірус.

Як писав Львівський портал, 29 квітня до 4 травня у Давидові запроваджені обмежувальні заходи, зокрема щодо пересування та перебування людей у громадських місцях на території села. Також встановили блокпости на в’їзд та виїзд із населеного пункту.

У Давидові проживає більше шести тисяч людей. За один день у селі було зафіксовано 20 випадків захворювання на коронавірус. Відповідні служби проводять експрес-тестування мешканців. Від 30 квітня у селі Давидів проводять дезінфекцію спецслужбами зі Львова.

Станом на 1 травня у Давидові на коронавірус захворіло 23 людини.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні вже втретє продовжили карантин. Так, спершу його запровадили ще з 12 березня. Тоді він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Згодом Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня. А нещодавно прийняв рішення продовжити його до 22 травня, але при цьому скасував низку обмежень.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.