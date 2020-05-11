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На Львівщині – майже 800 хворих на коронавірус

Ольга Денисяка

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Вподовж 10 травня на Львівщині зафіксували 45 нових інфікувань коронавірусом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як зазначила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на 09:00 год. 11 травня у Львові та на Львівщині підтверджено 798 випадків інфікування коронавірусом, з них 20 – летальні. Також додамо, що 157 людей вже одужало.

За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 3282 особи, госпіталізовані – 478, на амбулаторному лікуванні – 2804 особи, виписані – 324 особи. Зараз у лікарні перебуває 153 особи, з них в реанімації – 8 осіб, на апаратні ШВЛ – 3 особи.

За вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 239 ПЛР-тестів, з яких 45 – позитивні (серед них – 28 це мешканці Львова).

Додамо, що останні декілька днів на Львівщині фіксують різке збільшення кількості хворих на коронавірус. Зокрема, за 7 травня в області ПЛР-тести підтвердили COVID-19 у 65 людей – це найбільше число за період карантину.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.

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