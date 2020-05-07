Пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня

У Львівській області пік захворюваності на коронавірусну інфекцію прогнозують протягом травня та до початку червня. Про це сьогодні, 7 травня, під час брифінгу повідомив заступник директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, протягом двох останніх днів на Львівщині спостерігається різке збільшення хворих на COVID-19. Основною причиною є те, що області почали краще визначати групи, які можуть бути інфіковані коронавірусом та робити більше ПЛР-тестів.

«Причин різкого росту захворювання є декілька. Перше – ми почали визначати групи, в яких відбираємо ПЛР-діагностику. У більшості випадках відбираємо ПЛР-тести виключно в осіб, які мають виражені симптоми захворювання. Адже є висока вірогідність, що у них буде позитивний результат на COVID-19», – зазначив Андрій Васько.

Він також повідомив, що кількість захворілих на території області є значно більшою, ніж фактичні цифри.

«Ми очікуємо значний ріст захворюваності на середину травня, до кінця місяця та у перших числах червня. Тобто виглядає так, що до початку червня ми вийдемо на пік захворювання по нашій області. Це – природній процес, який є закономірним, бо нам не вдасться уникнути захворюваності коронавірусом. Ми відтермінували ріст захворюваності завдяки посиленим карантинним заходам. І тепер нам треба призвичаїтися, як рутинно працювати в режимі загрози коронавірусу. Тобто як для функціонування усіх стратегічних об’єктів, так і функціонування країни загалом. Карантин відмінено буде частково – «адаптивно». Хоча ми всеодно будемо очікувати збільшення кількості хворих на коронавірус», – додав заступник директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА.

Зазначимо, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв’ю виданню «Сьогодні» заявив, що Україна вийшла на пік захворюваності на коронавірус ще 17 квітня.

Нагадаємо, на Львівщині протягом двох останніх днів спорстерігають значне збільшення кількості хворих на коронавірус. Зокрема, за минулу добу в області коронавірусом заразилися 42 людини. Загалом кількість інфікованих сягнула 595 осіб. Також на Львівщині вже – 17 смертей COVID-19. Останньою жертвою став 61-річний мешканець Миколаївського району. Натомість 128 пацієнтів вже одужали.

Як повідомляв Львівський портал, уряд послабив карантин із понеділка, 11 травня. Втім при цьому послаблений карантин продовжили до 22 травня.

Однак після 11 травня ті області, де є найвищий рівень захворюваності, підуть на так званий «адаптивний карантин». Відповідальність за нові сплески COVID-19 у регіонах, що підуть на такий карантин, нестиме місцева влада.