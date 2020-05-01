Головний поліцейський Львівщини заробив майже 630 тисяч гривень

Очільник Нацполіції у Львівській області Василь Віконський торік заробив майже 630 тисяч гривень і відклав понад 230 тисяч гривень заощаджень. Про це йдеться у його декларації про доходи за 2019 рік.

Минулого року Василь Віконський отримав 629 469 грн сукупного доходу. 397 476 грн він отримав у Нацполіції Хмельниччини, а ще 240 856 грн заробив на посаді начальника Нацполіції Львівщини.

Торік дохід Віконського зріс на 37% порівняно із 2018-м, коли він, очолюючи поліцію Хмельницької області, заробив 388 613 грн.

У 2018 році посадовець не декларував жодних заощаджень, натомість за минулий рік наскладав понад 232 234 грн: на банківському рахунку – 112 234 грн, а готівкою – 120 000 грн.

Його дружина Христина Віконська ніде не працює, адже згідно з декларацією торік не отримувала жодного доходу, крім 14 940 грн соцвиплат.

Щодо нерухомості, то Василь Віконський володіє земельною ділянкою у селі Черніїв, що під Івано-Франківськом, часткою будинку площею 90,8 кв м на Франківщині. У 2018 році у нього також з’явилась власна квартира в Івано-Франківську площею 45,6 кв м. У Львові Віконський орендує помешкання, а також безкоштовно користується квартирою у Хмельницькому.

Христина Віконська має в Івано-Франківську домоволодіння площею 102,3 кв м, приміщення прохідної току у селі Черніїв, а також три земельні ділянки: одну – в самому Івано-Франківську і ще дві на території області.

Власного автомобіля головний поліцейський Львівщини не має, зате його дружина є власницею Toyota Land Cruiser Prado 150 2016 року випуску, який коштує 1,3 млн грн.

Зазначимо, 39-річний Василь Віконський очолив Нацполіцію Львівщини у вересні 2019 року. Із ним пов’язано чимало скандалів, зокрема й у Львові.

Під час перетворення міліції у поліцію атестаційна комісія визнала, що Василь Віконський «підлягає звільненню» із правоохоронних органів за невідповідність займаній посаді. Однак через суд він довів, що має право працювати в оновленій поліції. На свій захист Віконський стверджував, що не пройшов переатестацію у 2015 році через те, що займався підготовкою бійців у зону ООС, а не своєю профпідготовкою.

Також відомо, що 38-річний Василь Віконський з 2003 року пропрацював у спецпідрозділі «Беркут» на різних посадах: від старшого сержанта до капітана. А з березня 2014 року став заступником командира роти «Беркуту».

Через такі пікантні деталі у біографії перед офіційним представленням Віконського як начальника поліції Львівщини активісти зібрались на пікет, під час якого вимагали не призначати його на цю посаду. Згодом ексглава Нацполіції України пояснив, чому «поставив» саме Василя Віконського.

Менше ніж через місяць після призначення Василь Віконський потрапив у новий скандал через силовий розгін поліцейськими людей, які блокували перевезення російського вугілля у Соснівці. Через це ексголова Львівської ОДА Маркіян Мальський закликав Віконського піти у відставку. Таку ж позицію зайняла і Львівська облрада.

Натомість очільник Наполіції Львівщини переклав відповідальність за сутички у Соснівці на місцеву владу та керівництво вугільного підприємства. Активісти у Львові неодноразово влаштовували протести проти Віконського. Його звільнення під Офісом президента та МВС вимагали також й мешканці Львівщини разом із депутатами облради.

Також Координаційна рада учасників бойових дій звинуватила Василя Віконського у зв’язках із кримінальним авторитетом.

Львівський портал нещодавно писав, що колишні працівники Нацполіції Львівщини заявляють, як із приходом Віконського почали звільняти тих, хто задає зайві питання.