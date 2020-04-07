Львівський «Електрон» почав вивчати досвід виготовлення апаратів ШВЛ

Львівський концерн «Електрон» почав вивчати технічну документацію для виготовлення апаратів штучної вентиляції легень. Нещодавно публічний доступ до цих документів надала відома ірландська компанія Medtronic – виробник медичного устаткування, зокрема і апаратів ШВЛ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Такі апарати потрібні хворим на COVID-19 у важких станах, коли людина не може самостійно дихати.

«В наших лікарнях сьогодні є 110 апаратів ШВЛ. Але цього може бути не достатньо на все місто. У Львівському концерні «Електрон» вже почали вивчати документацію. Чекаємо на результат», – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

З формою для отримання офіційної документації можна ознайомитися тут.

Наразі на Львівщині є 80 апаратів штучної вентиляції легень. До кінця квітня лікарні мають отримати ще близько 50 таких апаратів.

У той же час, у 10 лікарнях Львівщини, які покликані на боротьбу із корона вірусом, всього 38 апаратів штучної вентиляції легень із 112-ти необхідних. Таким чином бракує 74 апарати ШВЛ.

Нагадаємо також, що відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі необхідного обладнання для лікарень. Благодійники почали виготовляти захисні щити для медиків.

Лікарня швидкої медичної допомоги отримала три надсучасні апарати штучної вентиляції легень, які допоможуть рятувати життя людей при тяжкій пневмонії. У разі потреби їх застосовуватимуть для пацієнтів із коронавірусом. Військовому госпіталю у Винниках обладнання для пацієнтів із проблемами диханням передав благодійний фонд Петра Порошенка.

Благодійний Фонд «Рідні разом» з партнерами закупили для потреб Львівщини 20 апаратів штучної вентиляції легень.

У Львові також діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та навіть юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Активіст, голова благодійного фонду «Гуманітарні ініціативи» Богдан Цюваник налагодив у Львові виробництво захисних пластмасових екранів для медиків. Завдяки допомозі меценатів вже вдалося виготовити перші 200 штук. Усі, хто бажає долучитися до виготовлення захисних щитів для медиків, можуть писати СЮДИ.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла розпочав збір коштів для придбання апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ), тестів для COVID-19 та захисного одягу для медиків.

У Центрі соціальних служб соціального обслуговування, що на вул. Театральній, 10 працює пункт збору для допомоги одиноким потребуючим людям під час карантину.