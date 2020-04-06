З 7 квітня на Львівщині працюватиме лише один пункт пропуску

Державний кордон України з 7 квітня можна буде перетнути автомобілем лише у 19 пунктах пропуску. На Львівщині працюватиме лише пункт пропуску – Краковець. Про це Львівському порталу повідомили в Держприкордонслужбі.

«З врахуванням змін з 00:00 год. 7 квітня тимчасово закритими будуть 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинене пішохідне сполучення», – йдеться у повідомленні.

Продовжать працювати пункти пропуску: Ягодин, Краковець, Ужгород, Тиса, Дякове, Порубне, Паланка-Маяки-Удобне, Старокозаче, Рені, Могилів-Подільський, Гоптівка, Юнаківка, Бачівськ, Сеньківка, Мілове, Сеньківка, Нові Яриловичі, Славутич, Виступовичі та Доманове.

Зазначимо, що перетин кордону пішки на час карантину заборонили.

Львівський портал повідомляв, що від 6 квітня в Україні запрацювали нові карантинні обмеження.

Як відомо, карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

Відтоді, як в Україні ввели карантин і зупинили регулярні зовнішні пасажирські перевезення, додому з-за кордону повернулись майже 83 000 громадян.

Рекомендований режим самоізоляції у приїжджих з-за кордону українців викликав спротив. Так, евакуюйовані громадяни з Балі влаштували саботаж 14-денної обсервації в готелі, який виділила держава. Також евакуйовані українці з В’єтнаму намагалися уникнути обсервації та тікали з аеропорту в Борисполі.

Тому Кабмін зробив обов’язковою обсервацію для тих українців, які повертаються додому з-за кордону. Про всіх, хто не дотримується такого режиму, просять повідомляти в поліцію.

Нагадаємо, вз 28 березня Україна повністю закрила авіасполучення та перетин кордону поїздами, але українці зможуть перетнути кордон на власному авто чи пішки. Втім нещодавно прикордонники заявили, що на Великдень в Україну з’їдуться ще близько 200 000 громадян.

Фото: ДПСУ