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МОЗ закликає доносити на тих, хто порушив режим самоізоляції

Андрій Котенський

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МОЗ закликає українців допомогти сусідам, які повернулися з-за кордону, щоб вони залишались в самоізоляції удома, а також доносити на тих, хто цей режим порушує. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

 

МОЗ просить відвідувати замість них магазин чи аптеку та залиште пакунок під дверима.

«Самоізоляція протягом 14 днів є обов’язковою для всіх громадян, котрі повернулися з-за кордону. Це допоможе знизити ризик поширення коронавірусної інфекції. Якщо ви бачите, що людина під час самоізоляції системно порушує санітарно-гігієнічні норми та наражає тим самим на небезпеку оточуючих, повідомте про це правоохоронні органи», – йдеться у повідомленні.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

«Це турбота про ваше здоров`я і здоров’я ваших дітей, батьків та оточуючих», – переконують в МОЗ.

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