Прикордонники очікують, що на Великдень додому з’їдуться 200 000 українців

Прикордонники очікують на 200 тисяч громадян України, які приїдуть додому на Великдень. Про це заявив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, передає Львівський портал.

Наразі ще близько 17 тисяч громадян заявили, що мають намір повернутися в Україну.

Сергій Дейнеко зауважив, що напередодні пасхальних свят в Україну може повернутися близько 200 тисяч наших громадян.

Цьогоріч Великдень у православних та греко-католиків припадає на 19 квітня, у католиків – на 12 квітня.

З 16 березня цього року усіма напрямками в Україну повернулося близько 160 тисяч наших громадян.

«Сьогодні нами зафіксовано такий собі антирекорд – за добу перетнуло кордон 10 тисяч громадян. Якщо в літній час, в сезон відпусток таких громадян буває 250-300 тисяч осіб на добу», – зазначив очільник служби.

Стосовно черг на польському кордоні Дейнеко зауважив, що питання полягало не в прикордонниках України, а в тому, що черги наших громадян накопичувалися на польській стороні. Зокрема, у найактивніший день – 27 березня, на вхід в Україну прибуло 22 тисячі наших громадян, коли зазвичай цей показник – на рівні 3 800 громадян на добу.

Нагадаємо, у пунктах пропуску на території Польщі утворилися довжелезні черги з українців, які повертаються додому з країн ЄС. Впродовж 27 березня лише через пункти пропуску «Рава-Руська» та «Краковець» в Україну повернулись 11 222 осіб.

Для трансферу українців, які долають кордон пішки залучили майже 30 автобусів. Прикордонники наголошують, що перевезення через пункт пропуску абсолютно безкоштовні.

Зазначимо також, що кожному українському громадянину, який перетинає державний кордон здійснюють температурний скринінг (вимірювання температури).

Окрім того, громадяни отримують відповідні пам’ятки, надають особисті дані та попереджаються про відповідальність за порушення правил карантину. Епідеміологи разом з Національною поліцією перевірятимуть дотримання самоізоляції всіх, хто повертається в Україну з-за кордону.

У разі порушення підписаної згоди, таких осіб можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Усі документи передаються в базу для епідеміологів. Епідеміологи спільно з Національною поліцією України відпрацьовуватимуть кожний контакт і кожну згоду про самоізоляцію.

Як відомо президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця п’ятниці, 27 березня, буде закрито державний кордон України та припинять усі пасажирські перевезення.

Раніше про закриття будь-якого пасажирського перевезення через кордон України із 28 березня повідомив міністр МВС Арсен Аваков.