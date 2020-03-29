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Уряд зробив обов’язковою обсервацію для українців, які повернулись з-за кордону

Ольга Денисяка

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Кабінет міністрів вирішив зробити обов’язковою обсервацію для тих українців, які повертаються з-за кордону. Про це написав у Telegram міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Львівський портал.

 

«Щойно Уряд ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону», – написав мнстр.

Жодних деталей Владислав Криклій не повідомив, засідання уряду ще триває.

Зазначимо, що раніше під час повернення в Україну з-за кордону громадяни підписували згоду на самоізоляцію.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

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