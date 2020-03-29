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Українці, які прибули з В'єтнаму, намагались втекти з-під обсервації

Ольга Денисяка

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29 березня в Борисполі евакуйовані з В’єтнаму українці намагалися втекти з-під обсервації та тікали з аеропорту. На місце викликали поліцію і Нацгвардію. Про це написав на сторінці у Facebook журналіст Віталій Глагола.

 

В аеропорт Бориспіль прибув літак з українцями, яких  евакуювали з В’єтнаму. Однак, люди опираються обов’язковій обсервації.

«Київ, аеропорт Бориспіль, рейс із В‘єтнаму щойно прилетів. Українці, які прилетіли в країну відмовляються від обсервації і вириваються із аеропоту. Щойно. Приїхала поліція і нацгвардія, але не сильно допомагає», – написав Віталій Глагола.

Люди агресивно намагаються вибити двері і просто втекти через смугу контролю. Їх спиняють люди у захисних костюмах і масках, однак даремно. Також прибулі рейсом кричать, що це незаконно і ніхто не має права їх затримувати.

Ситуація наступна. Київ, аеропорт Бориспіль, рейс із В‘єтнаму щойно прилетів. Українці, які прилетіли в країну відмовляються від обсервації і вириваються із аеропоту. Щойно. Приїхала поліція і нацгвардія, але не сильно допомагає. Відео від мого підписника-водія, який зустрічав прибулих в аеропорту. Більше трохи пізніше у моєму Telegram-каналі: https://t.me/VGlagola

Gepostet von Vitaliy Glagola am Sonntag, 29. März 2020

 

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