Українці, які прибули з В'єтнаму, намагались втекти з-під обсервації

29 березня в Борисполі евакуйовані з В’єтнаму українці намагалися втекти з-під обсервації та тікали з аеропорту. На місце викликали поліцію і Нацгвардію. Про це написав на сторінці у Facebook журналіст Віталій Глагола.

В аеропорт Бориспіль прибув літак з українцями, яких евакуювали з В’єтнаму. Однак, люди опираються обов’язковій обсервації.

«Київ, аеропорт Бориспіль, рейс із В‘єтнаму щойно прилетів. Українці, які прилетіли в країну відмовляються від обсервації і вириваються із аеропоту. Щойно. Приїхала поліція і нацгвардія, але не сильно допомагає», – написав Віталій Глагола.

Люди агресивно намагаються вибити двері і просто втекти через смугу контролю. Їх спиняють люди у захисних костюмах і масках, однак даремно. Також прибулі рейсом кричать, що це незаконно і ніхто не має права їх затримувати.