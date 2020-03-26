З 28 березня Україна закриває кордон для регулярного сполучення

З 28 березня Україна повністю закриє авіасполучення та перетин кордону поїздами, але українці зможуть перетнути кордон на власному авто чи пішки. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Львівський портал.

Арсен Аваков закликав українців, які досі перебувають за кордоном, повернутись впродовж двох днів або залишатися за кордоном на час обмежень.

«Літаки до нас прибуватимуть до п’ятниці. В ніч із п’ятниці на суботу будь-яке авіасполучення буде зупинено, як і сполучення поїздами. Є два дні (повернутись – ред.)», – сказав міністр.

Зазначимо, що українці зможуть перетнути кордон пішки або автомобілем.

Детальніше про повне припинення пасажирськоо авіасполучення та в’їзду до України, відслідковування порушників карантину за мобільними телефонами та можливість введення надзвичайного стану в Україні читайте за посиланням.

Як раніше повідомляв Львівський портал, Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Планувалося, що він триватиме до 3 квітня.

У ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

Зазначимо також, що 24 березня ввели у Львівській області ввели надзвичайну ситуацію.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.