Україна повернула додому понад 82 тисячі громадян, – МЗС

Після закриття кордонів у зв’язку з впровадження карантинних заходів в Україну повернули понад 82 тисячі громадян. Про це повідомляє Міністерств закордонних справ України.

Як повідомляється, станом на 20:00 25 березня 82 804 громадянина вже повернулись в Україну.

У той же час, 160 українців перебуває на карантині у інших країнах, зокрема: у Австралії – 2, у Бельгії – 1, у Бразилії – 16, у В’єтнамі – 8, у Катарі – 1, у Китаї – 1, у Молдові – 2, у Нігерії – 8, у Нідерландах – 1, у ОАЕ – 3, у Польщі – 106, у Румунії – 1, у США – 2, у ФРН – 7, у Чорногорії – 1.

Ще 20 українців проходять лікування за кордоном. У ФРН лікуються 5 людей, у Домініканській Республіці – 4, у Польщі – 2, в Італії – 2, в ОАЕ – 2, в Іспанії – 1, на Сейшельських островах – 1, у США – 1, у Нідерландах – 1, у Нігерії – 1.

У МЗС також повідомляють, скільки українців побороли корнавірус за кордоном. Зокрема 6 громадян України одужали: Японія – 4, Італія – 1, Польща – 1. Натомість 3 громадянки України за кордоном померли.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

Нагадаємо, в Україні загалом підтвердили уже 156 випадків захворювання на коронавірус, 5 із них – летальні.

Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська й 68-річний мешканець Тернопільщини.

Від коронавірусу в Івано-Франківській області теж померла жінка. Медики кажуть, що вона займалась самолікуванням і вчасно не звернулась за допомогою. Її чоловік зараз перебуває у лікарні.

Коронавірус також уже підтвердили й у медпрацівників – на COVID-19 в Івано-Франківську захворіли дві медсестри.