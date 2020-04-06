Хто може їздити у громадському транспорті Львова за перепустками: перелік працівників

Від сьогодні, 6 квітня, проїзд у маршрутках і електротранспорті Львова є доступним лише для працівників окремих підприємств за наявності посвідчення-перепустки. Про працівників, які зможуть їздити у громадському транспорті міста, розповіли у Львівської міської ради.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України визначено перелік закладів і установ, працівники яких можуть їздити у громадському транспорті, оскільки вони забезпечують життєдіяльність міста.

Зокрема мова йде про працівників, які забезпечують:

охорону здоров’я;

продовольче забезпечення;

урядування та надання найважливіших державних послуг;

енергозабезпечення;

водозабезпечення;

зв’язок та комунікації;

фінансові та банківські послуги;

функціонування інфраструктури транспортного забезпечення;

сфери оборони;

правопорядку та цивільного захисту;

об’єктів критичної інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл.

Як повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, з роз’яснення про те, які працівники підпадають під ці категорії, та хто може їздити в громадському транспорті Львова можна буде отримати на Гарячій лінії міста за номером 15−80.

У мерії Львова нагадують, що в громадському транспорті і водії і пасажири можуть перебувати лише за умови наявності засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно. В транспортному засобі може перебувати така кількість осіб, скільки є місць для сидіння, які передбачено технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб.

Як інформував Львівський портал, міський штаб боротьби з коронавірусом прийняв рішення про те, що весь громадський транспорт Львова 6 квітня переходить у режим спецперевезень. Це означає, що проїхати у маршрутках, трамваях і тролейбусах зможе лише окрема категорія громадян – працівники, які забезпечують життєдіяльність міста. Для того, аби працівники низки установ та підприємств могли скористатись громадським транспортом, вони повинні мати посвідчення чи довідку, яка засвідчує їхнє місце праці.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

Із 6 квітня в Україні людям віком 60+ заборонили виходити на вулицю. Йти надвір більш ніж двом особам та ще й без документів теж не можна. Детальніше про посилені заходи під час карантину читайте за цим посиланням.