На час карантину пенсіонерам заборонили виходити з дому

Кабінет міністрів вчергове посилив карантин в Україні. Нові правила почнуть діяти вже з 6 квітня. Тепер самоізоляції повинні дотримуватись люди старше 60 років, окрім медпрацівників та працівників об’єктів критичної інфраструктури, передає РБК-Україна.

Хто повинен дотримуватися суворих правил самоізоляції:

Знаходитися у громадських місцях без супроводу дорослих категорично заборонено дітям до 14 років.

На суворій самоізоляції повинні перебувати люди з діагнозом COVID-19, які не підлягають госпіталізації.

Люди, які контактували з хворими коронавірусом, і ті, у кого підозрюють COVID-19, повинні перебувати на самоізоляції.

Люди старше 60 років (крім медпрацівників та працівників об’єктів критичної інфраструктури).

В яких випадках дозволять вийти в магазин.

Ті люди, які потребують самоізоляції (крім людей з встановленим діагнозом COVID-19), не можуть залишати місця самоізоляції. Але для цього потрібно підтвердити, що про них нікому подбати.

Їм дозволено ходити в аптеки і магазини, які розташовані в місцях не далі 2 кілометри від місця самоізоляції. Крім того, вони двічі на день можуть вигулювати собак.

Вони зобов’язані перебувати в масках або респіраторах, але без клапана видиху (така маска захищає тільки того, хто її носить, але не навколишніх).

Як отримати дозвіл покинути місце самоізоляції.

Міністерству цифрової трансформації доручили до 5 квітня розробити відповідний електронний сервіс. В додаток внесуть контактні дані особи, яка перебуває на самоізоляції, а також інформацію про те, проживає людина сама, чи є кому про неї подбати.

Львівський портал повідомляв, що 3 квітня уряд посилив заходи попередження розповсюдження коронавірусної хвороби. Список додаткових обмежень – за посиланням.

Як відомо, карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Нагадаємо, що уряд розширив перелік дозволеної господарської діяльності під час коронавірусного карантину. Детальніше читайте тут.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігор