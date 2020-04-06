У Львові вводять перепустки на проїзд у громадському транспорті. Деталі

Віднині, 6 квітня, будь-хто вже не зможе їхати у громадському транспорті Львова. Проїзд у маршрутках і електротранспорті буде доступним лише для працівників окремих підприємств за наявності посвідчення-перепустки. Відповідне рішення прийняв міський штаб боротьби з коронавірусом, передає кореспондент Львівського порталу.

Із 6 квітня весь громадський транспорт Львова переходить у режим спецперевезень. Це означає, що проїхати у маршрутках, трамваях і тролейбусах зможе лише окрема категорія громадян – працівники, які забезпечують життєдіяльність міста.

Йдеться про медпрацівників, працівників продуктових магазинів, супермаркетів, ринків, банків, установ енерго- і -водозабезпечення, соціальних служб, прокуратури, суду та інших установ, передбачених постановою Кабміну №255 від 2 квітня.

Як зауважила заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк, для того, аби працівники вищепелічених установ і служб могли скористатись громадським транспортом, вони повинні мати посвідчення чи довідку, яка засвідчує їхнє місце праці. Лише такий документ із підписом і мокрою печаткою підприємства є перепусткою для проїзду у громадському транспорті.

«Довідка має бути підписана керівником підприємства і засвідчена мокрою печаткою. Відповідальність за наявність такої довідки несе сам пасажир. І саме цей документ дає підставу для проїзду у громадському транспорті, тому пасажир повинен пред’являти його на вимогу поліції. В автобусі, тролейбусі чи в трамваї буде розміщений перелік осіб, яким дозволено їхати спецмаршрутами. Звичайно, поліція буде перевіряти тих людей, які їдуть у громадському транспорті. Якщо будуть виявлені порушення, то будуть накладатись стягнення за порушення правил карантину – штраф розміром від 17 000 до 34 000 гривень», – пояснила Ірина Маруняк.

За її словами, всі водії громадського транспорту зобов’язані носити маски і респіратори, це ж стосується і самих пасажирів. В маршрутці, трамваї чи тролейбусі одночасно можуть їхати стільки пасажирів, скільки є сидінь у салоні.

Такі обмеження на перевезення у громадському транспорті Львова попередньо діятимуть до кінця карантину, тобто до 24 квітня.

Найближчим часом відповідні зміни щодо умов пасажирських перевезень під час карантину має прийняти і міська комісія ТЕБ і НС, а також – виконавчий комітет Львівської міськради.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

Із 6 квітня в Україні людям віком 60+ заборонили виходити на вулицю. Йти надвір більш ніж двом особам та ще й без документів теж не можна. Детальніше про посилені заходи під час карантину читайте за цим посиланням.