У Львові експрес-тест виявив коронавірус у ще одного водія маршрутки

Експрес-тест виявив коронавірус у водія маршрутки АТП № 1. Загалом 31 березня підозру на COVID-19 виявили у трьох працівників підприємства. Цих людей ізолювали, у них забрали матеріали для проведення ПЛР-тестування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

31 березня 100 водіям автобусів було проведено експрес-тести на наявність антитіл до коронавірусу SARS-COV-2. За результатами тестування у трьох водіїв зафіксовано підозру на коронавірус.

«Троє водіїв отримали позитивні результати експрес-тестів, що ще не означає хворобу, а лише підозру на коронавірус. Для підтвердження або спростування підозри у цих водіїв були відібрані мазки, які відправлені на аналіз методом ПЛР. Результати ПЛР-аналізу очікуємо протягом трьох днів», – повідомив директор ЛК АТП № 1 Орест Хамула.

Також він зазначив, що водії, у яких експрес-тести дали позитивні результати, з початку року за кордоном не перебували, та не мають жодних симптомів хвороби. Їх скеровано на самоізоляцію. Також експрес-тести провели 6 водіям, диспетчерам і касирам, які контактували з цими водіями. У них результати тестів негативні

Крім того, Орест Хамула повідомив, що всі водії щоденно отримують маски третього рівня захисту, по дві пари рукавичок та антисептики. Також усі автобуси АТП № 1 щодня приходять дезінфекцію.

Львівський портал повідомляв, що раніше експрес-тести виявили коронавірус у двох водіїв маршруток віком 30 та 44 роки.

Нагадаємо, у Львові 30 березня розпочали масове тестування на коронавірус експрес-тестами водіїв громадського транспорту, медиків, а також соціальних працівників. Відтак вчора два експрес-тести вже дали позитивні результат. Перший випадок виявлено в 56-річної пацієнтки 5-ї лікарні, яка 25 березня поступила з пневмонією. Другий випадок – 50-річна водійка трамваю.

Таким чином у Львові під час масового тестування з допомогою експрес-тестів коронавірус виявили у п’яти людей. Наразі усі вони перебувають на самоізоляції.

Нагадаємо, 27 березня у Львівській ОДА анонсували масове тестування населення області на коронавірус.

Як пояснювали у Львівській ОДА, достовірність експрес-тестів на коронавірус є дуже низькою, тому результати пацієнтів скеровують на додаткові дослідження в обласну лабораторію. Там проводять полімеразну ланцюгову реакцію, за допомогою можна достовірно встановити наявність або відсутність у людини коронавірусної інфекції навіть ще до початку прояву симптомів.

Натомість експрес-тести є менш точними. При цьому вони дозволяють виявити в організмі не сам вірус (чи його відсутність), а лише антитіла, які починають вироблятись лише на 5-6 день після появи симптомів. Тому для ефективної боротьби з коронавірусом потрібні саме тести, які проводять методом полімеразної ланцюгової реакції.

Втім навіть якщо результати аналізів підтверджують коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого.

Нагадаємо, на Львівщині п’ять людей лікуються від коронавірусу. Дві особи знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. Одна пацієнтка одужала. Коронавірус у неї виявили після повернення із Австрії.

Також COVID-19 в області виявили у львів’янина, який повернувся з Німеччини. Ще одним хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

28 березня стало відомо ще про двох хворих на Львівщині: 50-річного чоловіка та 16-річного хлопця. В обох пацієнтів був контакт з особою, у якої нещодавно підтвердили COVID-19.

Крім цього МОЗ повідомило ще одного хворого на коронавірус на Львівщині. Втім у ні в обласній інфекційній лікарні, ні в обласному лабораторному центрі інформації про нового хворого ще не мають.

В Україні загалом підтвердили уже 549 випадків захворювання на коронавірус, 13 із них – летальні.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.

Фото: ЛМР