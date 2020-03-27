Від коронавірусу в Україні одужало ще троє людей

В Україні четверо людей одужало від коронавірусної хвороби COVID-19, серед них – одна дитина. Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН.

«Радий повідомити, що є й позитивні новини. Сьогодні ми маємо вже чотири випадки одужання від коронавірусної хвороби. Усі – в Чернівецькій області. Серед них – три дорослих, одна дитина. Також очікується сьогодні ще п’ятий на виписку», – сказав Ляшко.

Він додав, що результати тесту будуть відомі сьогодні до кінця дня, і їх повідомлять сьогодні на другому брифінгу.

Нагадаємо, 20 березня від коронавірусу в Україні одужала перша людина.

Як відомо, в Україні вже зафіксовано 218 випадків коронавірусу. COVID-19 уже встиг забрати життя 5 людей. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська й 68-річний мешканець Тернопільщини.

Від коронавірусу в Івано-Франківській області теж померла жінка. Медики кажуть, що вона займалась самолікуванням і вчасно не звернулась за допомогою. Її чоловік зараз перебуває у лікарні.Коронавірус також уже підтвердили й у медпрацівників – на COVID-19 в Івано-Франківську захворіли дві медсестри.

Коронавірус на Львівщині виявили у трьох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, в ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії, та мешканця Пустомитівщині, який повернувся з Італії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.