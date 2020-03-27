В Україні захворюваність на коронавірус в межах прогнозованої, – Ляшко

Захворюваність на Covid-19 в Україні в межах прогнозованої. Про це на брифінгу стосовно ситуації із захворюваністю на Covid-19 сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Укрінформ.

«Наразі, дивлячись на … статистику грипоподібних захворювань, (можна сказати, що вона, – ред.) в діапазоні прогнозованої. В той же час насторожує статистика (щодо, – ред.) людей працездатного віку, які хворіють на коронавірусну хворобу. За результатами цього аналізу ми будемо знову ж таки переглядати карантинні заходи , оскільки ми бачимо , що мобільність населення від 18 до 50 років значно велика, і це велика група ризику. Тому потрібно буде переглянути наші заходи, і знову ж таки внести зміни до карантину, щоб впливати і на цю групу і зменшити кількість зареєстрованих випадків», – сказав Ляшко.

Він наголосив, що зростання кількості зареєстрованих випадків пов’язано з переглядом алгоритмів тестування і збільшення точок доступу для тестування на Covid -19.

Головний санітарний лікар нагадав, що мова йде про встановлення діагнозу тільки після проведення дослідження методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).

Захворюваність на Covid-19 в Україні в межах прогнозованої. Про це на брифінгу стосовно ситуації із захворюваністю на Covid-19 сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Укрінформ.

«Наразі, дивлячись на … статистику грипоподібних захворювань, (можна сказати, що вона, – ред.) в діапазоні прогнозованої. В той же час насторожує статистика (щодо, – ред.) людей працездатного віку, які хворіють на коронавірусну хворобу. За результатами цього аналізу ми будемо знову ж таки переглядати карантинні заходи , оскільки ми бачимо , що мобільність населення від 18 до 50 років значно велика, і це велика група ризику. Тому потрібно буде переглянути наші заходи, і знову ж таки внести зміни до карантину, щоб впливати і на цю групу і зменшити кількість зареєстрованих випадків», – сказав Ляшко.

Він наголосив, що зростання кількості зареєстрованих випадків пов’язано з переглядом алгоритмів тестування і збільшення точок доступу для тестування на Covid -19.

Головний санітарний лікар нагадав, що мова йде про встановлення діагнозу тільки після проведення дослідження методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).

Зазначимо, раніше колишній санітарний лікар України Святослав Протас повідомляв, що пік захворюваності на коронавірус у державі припаде орієнтовно на середину квітня, але він досить швидко піде на спад через набутий імунітет і підвищення температури повітря.

Як відомо, в Україні вже зафіксовано 218 випадків коронавірусу. COVID-19 уже встиг забрати життя 5 людей. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська й 68-річний мешканець Тернопільщини.

Від коронавірусу в Івано-Франківській області теж померла жінка. Медики кажуть, що вона займалась самолікуванням і вчасно не звернулась за допомогою. Її чоловік зараз перебуває у лікарні.Коронавірус також уже підтвердили й у медпрацівників – на COVID-19 в Івано-Франківську захворіли дві медсестри.