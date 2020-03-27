У МОЗ розповіли, люди якого віку хворіють на COVID-19 в Україні найчастіше

В Україні 38% хворих на коронавірус – віком від 30 до 49 років. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає УНН.

«Якщо ми подивимся за віковою розбивкою, то найбільше в нас хворіють люди від 30 до 49 років – майже 38% від усіх захворівших. Від 18 до 19 років –17%, від 50 до 65 років – 30%, 65+ – 6% заражених», – зазначив Віктор Ляшко.

Також лікар наголосив, що серед усіх, хто хворіє, майже 50% – це вікова група від 18 до 49 років.

Він зазначив, що це свідчить про те, що старша вікова група прислуховується до порад Міністерства охорони здоров’я, уряду, виконує карантинні заходи і обмежує свою мобільність.

«Люди від 18 до 49 років ще зневажливо ставляться до загрозливої ситуації, яка нависла над всім світом, в тому числі – Україною», – додав Віктор Ляшко.

Львівський портал повідомляв, що в Україні вже зафіксовано 218 випадків коронавірусу. COVID-19 уже встиг забрати життя 5 людей. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська й 68-річний мешканець Тернопільщини.

Від коронавірусу в Івано-Франківській області теж померла жінка. Медики кажуть, що вона займалась самолікуванням і вчасно не звернулась за допомогою. Її чоловік зараз перебуває у лікарні.Коронавірус також уже підтвердили й у медпрацівників – на COVID-19 в Івано-Франківську захворіли дві медсестри.

Коронавірус на Львівщині виявили у трьох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, в ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії, та мешканця Пустомитівщині, який повернувся з Італії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.