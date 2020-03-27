Пандемія коронавірусу прискорюється, – ВООЗ

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється. Про це повідомляє УП з посиланням на ВООЗ.

«Пандемія COVID-19 прискорюється з експоненціальною швидкістю. Перші 100 тисяч випадків зайняли 67 днів. Другі – 11 днів. На треті 100 тисяч пішло всього 4 дні. Четверті – лише 2 дні. Без агресивних дій у всіх країнах мільйони можуть померти», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, станом на вечір 26 березня у світі коронавірусом інфікувалося понад 509 тисяч людей, одужало 122 226, а 23 054 осіб померло.

Як відомо, в Україні вже зафіксовано 196 випадків коронавірусу. COVID-19 уже встиг забрати життя 5 людей. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська й 68-річний мешканець Тернопільщини.

Від коронавірусу в Івано-Франківській області теж померла жінка. Медики кажуть, що вона займалась самолікуванням і вчасно не звернулась за допомогою. Її чоловік зараз перебуває у лікарні.Коронавірус також уже підтвердили й у медпрацівників – на COVID-19 в Івано-Франківську захворіли дві медсестри.

Коронавірус на Львівщині виявили у трьох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, в ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії, та мешканця Пустомитівщині, який повернувся з Італії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.