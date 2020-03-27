Коронавірус виявили у начальника поліції Києва

В Україні захворювання на коронавірусну інфекцію підтверджено у трьох поліцейських та курсанта, серед яких – начальник поліції Києва Андрій Крищенко. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

Зокрема, випадки коронавірусу зафіксовані в Івано-Франківському і Бердянському відділах поліції та у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві. Усі службові приміщення, де несли службу поліцейські, належним чином продезінфіковані.

Перший випадок захворювання виявлений у дільничного поліцейського на Івано-Франківщині, другий – у начальника одного із структурних підрозділів поліції Києва. 27 березня лабораторно підтверджено захворювання у курсанта, який проходив практику у Бердянському відділі поліції, та у начальника поліції Києва Андрія Крищенка. Також повідомляється, що керівник столичної поліції та члени його родини у 2020 році за кордоном не перебували.

Поліцейські встановили коло осіб, які контактували протягом інкубаційного періоду із хворим. Усі вони проінформовані про потенційний ризик захворювання та знаходяться на самоізоляції. Приміщення столичного главку належним чином продезінфіковані.

Зазначимо, що станом на ранок 27 березня в Україні зафіксовано 218 випадків коронавірусу. COVID-19 уже встиг забрати життя 5 людей. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська й 68-річний мешканець Тернопільщини.

Від коронавірусу в Івано-Франківській області теж померла жінка. Медики кажуть, що вона займалась самолікуванням і вчасно не звернулась за допомогою. Її чоловік зараз перебуває у лікарні.Коронавірус також уже підтвердили й у медпрацівників – на COVID-19 в Івано-Франківську захворіли дві медсестри.

Коронавірус на Львівщині виявили у трьох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, в ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії, та мешканця Пустомитівщині, який повернувся з Італії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.