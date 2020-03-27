Через коронавірус за кордоном померла четверта українка

За кордоном від коронавірусу померла вже четверта громадянка України. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві закордонних справ.

Згідно з даними міністерства, кількість померлих українських громадян за кордоном від COVID-19 станом на вечір26 березня зросла до чотирьох. Відзначається, що всі померлі – жінки. Країну перебування останньої загиблої не уточнили.

Загалом за кордоном 160 українців перебувають на карантині:

106 – у Польщі,

16 – у Бразилії,

8 – у Нігерії,

8 – у В’єтнамі,

7 – у Німеччині,

4 – у Йорданії,

3 – в Об’єднаних Арабських Еміратах,

по 2 – у США, Австралії та Молдові,

по 1 – у Китаї, Катарі, Нідерландах, Румунії, Чорногорії та на Кубі.

Також відомо, що 8 українців одужали.

Раніше було відомо про смерть трьох громадянок України від коронавірусу в Італії.

Зазначимо, станом на вечір 26 березня у світі коронавірусом інфікувалося понад 509 тисяч людей, одужало 122 226, а 23 054 осіб померло.

Як відомо, в Україні вже зафіксовано 218 випадків коронавірусу. COVID-19 уже встиг забрати життя 5 людей. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська й 68-річний мешканець Тернопільщини.

Від коронавірусу в Івано-Франківській області теж померла жінка. Медики кажуть, що вона займалась самолікуванням і вчасно не звернулась за допомогою. Її чоловік зараз перебуває у лікарні.Коронавірус також уже підтвердили й у медпрацівників – на COVID-19 в Івано-Франківську захворіли дві медсестри.

Коронавірус на Львівщині виявили у трьох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, в ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії, та мешканця Пустомитівщині, який повернувся з Італії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.