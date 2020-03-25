У Дніпрі помер чоловік із підозрою на коронавірус

У Дніпрі помер 45-річний чоловік, якому у лікарні діагностували пневмонію, та врятувати не вдалося. Про це пише УП із посиланням на голову Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка.

Чоловік тиждень тому повернувся із подорожі до Єгипту, а викликав швидку лише 24 березня. Медики прибули вже у захисних костюмах. Пацієнт був у важкому стані.

Його на «швидкій» доправили до Дніпровської міської лікарні №21, але врятувати життя не вдалося.

«Щойно директор департаменту охорони здоров’я ОДА Валерій Сердюк повідомив мені, що у Дніпровській лікарні №21 помер чоловік. Після 10-денної подорожі він занедужав, проте займався самолікуванням. Звернувся до лікарів в останній момент. На жаль, попри максимальні зусилля врятувати пацієнта не вдалося. Чи причиною ускладнень став саме коронавірус, нині з’ясовується. Результати досліджень будуть відомі вже завтра», – розповів Олександр Бондаренко.

Зазначимо, нещодавно у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що всім померлим від пневмонії потрібно робити розтин.

Нагадаємо, в Україні загалом підтвердили уже 97 випадків захворювання на коронавірус, три із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Коронавірус також уже підтвердили й у медпрацівників – на COVID-19 в Івано-Франківську захворіли дві медсестри.

На Львівщині коронавірус підозрюють у 86 людей, 40 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного, стан лише однієї пацієнтки наближений до важкого.

Коронавірус в області виявили у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.