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Стало відомо, у якому стані двоє мешканців Львівщини, в яких діагностували коронавірус

Соломія Головіна

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Лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я  облдержадміністрації з епідеміології Наталія Тімко 25 березня під час брифінгу розповіла про стан двох мешканців Львівщини, у яких підтвердили коронавірус. Вона наголосила, що у них обох наразі не спостерігаються жодні клінічні ознаки захворювання і вони перебувають на самоізоляції вдома, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Що стосується 59-річного львів’янина, який повернувся з Німеччини, то наразі він продовжує самоізоляцію. За словами Наталії Тімко, «у нього відібрали контрольні зразки, щоб знати, чи він виділяє вірус чи ні».

«Повернувшись із країни, де циркулює коронавірус, він прийшов для того, щоб його обстежили, і перебував на самоізоляції протягом 14 днів. Власне прийшов тест, який підтвердив позитивний результат, а у його дружини – негативний… Чоловік далі продовжує самоізоляцію, але жодних клінічних ознак захворювання в нього, як не було, так і нема», – сказала лікар-епідеміолог.

Водночас у 51-річної жінки, в якої коронавірус діагностували після повернення з Австрії, був легкий перебіг інфекції. Зараз, як наголосила Наталія Тімко, вона є абсолютно здоровою.

«Друга пацієнтка мала підвищення температури, кашель. Її стан не потребував стаціонарного лікування, вона лікувалася амбулаторно, перебувала на самоізоляції. Позавчора жінка була на контрольному огляді в лікаря інфекціоніста: жодних клінічних ознак захворювання у неї нема. Відповідно повторно обстежена і вона, і члени її родини, щоб знати, чи вони інфіковані», – розповіла медик.

При цьому Наталія Тімко зауважила, що згідно статистики у 80% коронавірус проходить у легкій формі.

«Лише 15% населення матимуть пневмонію, і ще 5% – важку пневмонію з ускладненнями. Власне лише 5% осіб, які можуть потенційно захворіти, потребуватимуть апаратів штучної вентиляції легень», – пояснила головний епідеміолог Львівщини.

Як відомо, у Львівській області коронавірус підозрюють у 96 людей. Серед усіх хворих із підозрою на коронавірус COVID-19 лабораторно підтвердили у двох осіб – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії.

В Україні коронавірус лабораторно підтверджено вже у 113 людей. Інфекція забрала життя вже чотирьох осіб. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині, у Чернівецькій області – 33-річна жінка, також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська та 68-річний чоловік з Тернопільщини.

Додамо, що 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації у всій країні, а також продовжив карантин до 24 квітня.

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