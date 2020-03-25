Нема гарантій, що з приходом потепління коронавірус відступить, – головний епідеміолог Львівщини

Лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталія Тімко не може на 100% гарантувати, що з приходом літа коронавірус піде на спад. Про це вона заявила у середу, 25 березня, під час брифінгу, передає кореспондент Львівського порталу.

Відповідаючи на питання про те, чи вплине потепління на перебіг коронавірусної інфекції, Наталія Тімко наголосила, що не може зі впевненістю сказати, що прихід тепла її зупинить:

«Згідно інформації ВООЗ, вірус не любить температури понад 55 градусів, ультрафіолетового опромінення, але є випадки захворювання в Австралії, у Африці, де є тепло…Тому, сказати на 100%, що з приходом літа не буде коронавірусу, я не можу».

Що стосується впровадження карантину в Україні, то вона підтримала його продовження, зазначивши, що карантин дасть можливість зупинити епідемію і не повторити сценарію Італії.

«Усе залежить від того, настільки люди свідомо дотримуватимуться правил карантину. Якщо ми максимально роз’єднаємо людей між собою, не дамо можливість вірусу циркулювати у суспільстві», – сказала лікар-епідеміолог.

Як відомо, у Львівській області коронавірус підозрюють у 96 людей. Серед усіх хворих із підозрою на коронавірус COVID-19 лабораторно підтвердили у двох осіб – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії.

В Україні коронавірус лабораторно підтверджено вже у 113 людей. Інфекція забрала життя вже чотирьох осіб. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині, у Чернівецькій області – 33-річна жінка, також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська та 68-річний чоловік з Тернопільщини.

Додамо, що 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації у всій країні, а також продовжив карантин до 24 квітня.