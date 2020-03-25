Медикам львівських «швидких» передали захисні костюми і маски

У Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф передали захисні костюми і маски. Всі ці засоби індивідуального захисту взяли із допомоги, яку Китай надав Україні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У медзаклад Львівська ОДА передала 100 захисних костюмів та 500 масок.

Як розповів в.о. генерального директора обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ярема Качмар, усі маски і костюми отримають бригади «швидких», які першими виїжджають на виклики до хворих із підозрою на коронавірус.

«Незважаючи на те, що ми отримуємо такі засоби щодня невеликими партіями, потреба залишається великою. Нам потрібно підтримувати незменшувальний запас. Ми завжди раді допомозі», – сказав Ярема Качмар.

Зараз у центрі екстреної допомоги і медицини катастроф створили 11 спеціалізованих бригад, які виїжджають на виклики. Коли диспетчер «103» вважає, що є підстави того, що пацієнт має ймовірне захворювання на коронавірусну інфекцію, тоді на виклики скеровують саме такі бригади.

За словами Яреми Качмара, медики цих бригад забезпечені усім необхідним: костюмами біозахисту, респіраторами, окулярами та рукавичками і дезінфікуючими засобами.

Нагадаємо, в ніч на 23 березня в Україну з Китаю прибула перша партія тестів на коронавірус, засобів захисту і медобладнання. Загалом держава отримала два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Літак із тестами, масками і костюмами прибув до Львова ввечері 23 березня.

Загалом Львівщина отримала 4000 швидких тестів, 5000 медичних масок, 500 біокостюмів. Є також і реагенти для проведення тестів полімеразної ланцюгової реакції. Втім чи підходять вони для роботи у львівських лабораторіях, наразі ще не відомо.

Як писав Львівський портал, відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі обладнання для лікарень. З ініціативи громадсько-політичного діяча Ігоря Васюника у Львові запустили безкоштовну гарячу лінію «Стоп-коронавірус», де львів’яни можуть отримати кваліфіковану медичну консультацію від медиків.

Львівська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги отримала три надсучасні апарати штучної вентиляції легень, які допоможуть рятувати життя людей при тяжкій пневмонії. У разі потреби їх застосовуватимуть для пацієнтів із коронавірусом.

Також відомо, що готель на вул. Пилипа Орлика зголосився безкоштовно приймати львівських медиків. Аналогічну ініціативу підтримав готельний комплекс, що на в’їзді до Львова.

Uber, Bolt та Uklon зголосилися на час карантину безкоштовно возити на роботу медиків, які працюють із пацієнтами з підозрою на коронавірус. Незадовго після цього до них долучився ще один оператор таксі – Оpti.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла розпочав збір коштів для придбання апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ), тестів для COVID-19 та захисного одягу для медиків.

Благодійний Фонд «Рідні разом» з партнерами закупили 20 апаратів штучної вентиляції легень для Львівщини. Також фонд Петра Порошенка передав медобладнання госпіталю у Винниках.