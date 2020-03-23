Для подолання коронавірусу карантину недостатньо, – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що зупинити поширення нового коронавірусу COVID-19 лише шляхом повної заборони пересування всередині країни неможливо. Про це пише Голос Америки.

Виконавчий директор ВООЗ Майк Раян переконаний, що зупинити поширення коронавірусу неможливо лише завдяки карантину. Потрібні додаткові заходи з охорони здоров’я населення, щоб уникнути повторного спалаху вірусу.

«На чому ми насправді повинні зосередитись – це на діагностиці хворих, їх ізоляції та ізоляції тих, хто мав з ними контакти… Якщо ми не будемо вживати серйозних кроків щодо забезпечення здоров’я громади, коли всі ці обмеження на пересування будуть відмінені, небезпека зараження знову підвищиться», – сказав Майк Раян.

Більшість європейських країн та США наразі ввели жорсткі обмеження на пересування на зразок кроків, до яких раніше вдалися Китай та інші країни Азії. Майк Раян каже, паралельно з цим обмеженням треба проводити тестування кожного, у кого є підозра на коронавірус.

«Як тільки ми сповільнемо передачу вірусу, ми повинні атакувати сам вірус. Ми повинні почати цю боротьбу», – наголосив Майк Раян.

У відповідь на питання, коли буде доступна вакцина проти коронавірусу у Великій Британії, Раян порадив бути реалістами: «Ми повинні переконатись, що вакцина є абсолютно безпеченою. Ми говоримо принаймні про рік».

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Нещодавно у МОЗ заявили, що не виключають можливості продовження карантину.

У ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Зараз на Львівщині коронавірус підозрюють уже у 94 людей, 32 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного, стан лише однієї пацієнтки наближений до важкого.

Коронавірус виявили у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини. Щодо іншого хворого інформації наразі ще немає. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.

Як писав Львівський портал, в Україні загалом підтвердили уже 73 випадки захворювання на коронавірус, три із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.