За ніч на Львівщині ізолювали ще дев’ять осіб із підозрою на коронавірус

На Львівщині із 21:00 години 20 березня до 09:00 години 21 березня, з підозрою на коронавірусну інфекцію з’явилось ще дев’ять пацієнтів. Загалом кількість ізольованих станових 52 особи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

За словами в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрія Васько, до інфекційної лікарні госпіталізували 8 осіб з міст: Львів, Дрогобич, Кам’янка – Бузького району, Тернопільської області, Жовківського району, Сокальського району.

Ще один пацієнт – громадянин Великої Британії, який уже 6 років проживає у місті Львові.

Здійснюється обстеження пацієнтів, аналізи на COVID-19 будуть відібрані, після чого їх відправлять в Київ.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 42 особи. На самоізоляції знаходяться 9 осіб. За увесь час виписано – 11 пацієнтів.

У всіх пацієнтів є клінічні прояви гострої респіраторної інфекції. Стан усіх хворих – стабільний.

Загалом на Львівщині із підозрою COVID- 19 звернулося 62 особи. Раніше, за результатами тестів у 6 осіб – грип, ГРВІ. Ще 4 результати тестів – від’ємні. За увесь час в сумі у 10 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 52 особи. У одного пацієнта – позитивний результат тесту на коронавірус. Очікуються результати повторного тесту.

Наразі в Україні 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні. Пацієнт, у якого першого було зафіксовано COVID-19, уже одужав.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також він цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська. Окрім того троє українок померло в Італії.

20 березня у Львові зафіксовано перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус. Загалом в Україні зафіксовано 41 випадок захворювання.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Додамо, що на час карантину у Львові ввели обмеження й на перевезення у громадському транспорті. У маршрутках, трамваях і тролейбусах одночасно можуть їхати не більше 10 пасажирів. За тим, чи дотримуються перевізники такої норми, стежать правоохоронці. У четвер, 19 березня, у Львові оштрафували перших п’ятьох перевізників-порушників.