За добу від коронавірусу в Італії померли 793 людини

Станом на сьогодні, 21 березня, коронавірус забрав життя 4 825 людей в Італії. За останню добу в цій країні від COVID-19 померло 793 особи. Таким чином Італія встановила новий антирекорд за смертністю від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Львівський портал.

За останніми даними Wiki, останню добу в Італії від коронавірусу померли 793 людини. Загалом жертвами COVID-19 у цій країні стали 4 825 людей – цк більше, аніж у Китаї. Там число померлих становить 3 255 (+7). Окрім цього, 1556 смертей (+123) від вірусу зафіксовано в Ірані.

Італія – 53 578 випадків, з яких 4 825– смертельні (+793)

Іспанія – 25 374 випадків, 1 378 смертельних (+337)

Німеччина – 22 040 випадків, 44 смертельні (+24)

Франція – 14 459 випадків, 562 смертельні (+298)

Швейцарія – 6 400 випадків, 74 смертельні (+31)

Британія – 4 002 випадки, 144 смертельних (+34)

Нідерланди – 3 640 випадки, 137 смертельних (+30)

Австрія – 2 814 випадків, 137 смертельних (+131)

Бельгія – 2 815 випадків, 67 смертельних (+30)

Норвегія – 2 128 випадків, 7 смертельних (+0)

Швеція – 1 764 випадки, 20 смертельних (+4)

Данія – 1 420 випадків, 13 смертельних (+4)

Португалія – 1280 випадків, 12 смертельних (+6)

Чехія – 995 випадків, без смертей

Греція – 530 випадків, 13 смертельних (+5)

Польща – 492 випадки, 5 смертельних (+0)

В Україні загалом підтвердили уже 47 випадків захворювання на коронавірус, три із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Нагадаємо, на Львівщині коронавірус підозрюють уже у 62 людей, 18 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Важкохворих немає, усі пацієнти мають ознаки ГРВІ.

Коронавірус виявили наразі в однієї людини – львів’янина, який повернувся з Німеччини. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою львівських медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.