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За добу від коронавірусу в Італії померли 793 людини

Наталя Дуляба

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Станом на сьогодні, 21 березня, коронавірус забрав життя 4 825 людей в Італії. За останню добу в цій країні від COVID-19 померло 793 особи. Таким чином Італія встановила новий антирекорд за смертністю від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Львівський портал.

 

За останніми даними Wiki, останню добу в Італії від коронавірусу померли 793 людини. Загалом жертвами COVID-19 у цій країні стали 4 825 людей – цк більше, аніж у Китаї. Там число померлих становить 3 255 (+7). Окрім цього, 1556 смертей (+123) від вірусу зафіксовано в Ірані.

  • Італія – 53 578 випадків, з яких 4 825– смертельні (+793)
  • Іспанія – 25 374 випадків, 1 378 смертельних (+337)
  • Німеччина – 22 040 випадків, 44 смертельні (+24)
  • Франція – 14 459 випадків, 562 смертельні (+298)
  • Швейцарія – 6 400 випадків, 74 смертельні (+31)
  • Британія – 4 002 випадки, 144 смертельних (+34)
  • Нідерланди – 3 640 випадки, 137 смертельних (+30)
  • Австрія – 2 814 випадків, 137 смертельних (+131)
  • Бельгія – 2 815 випадків, 67 смертельних (+30)
  • Норвегія – 2 128 випадків, 7 смертельних (+0)
  • Швеція – 1 764 випадки, 20 смертельних (+4)
  • Данія – 1 420 випадків, 13 смертельних (+4)
  • Португалія – 1280 випадків, 12 смертельних (+6)
  • Чехія – 995 випадків, без смертей
  • Греція – 530 випадків, 13 смертельних (+5)
  • Польща – 492 випадки, 5 смертельних (+0)

В Україні загалом підтвердили уже 47 випадків захворювання на коронавірус, три із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Нагадаємо, на Львівщині коронавірус підозрюють уже у 62 людей, 18 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Важкохворих немає, усі пацієнти мають ознаки ГРВІ.

Коронавірус виявили наразі в однієї людини – львів’янина, який повернувся з Німеччини. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою львівських медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.

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