627 загиблих за добу: В Італії новий антирекорд смертності від коронавірусу

У світі вже зафіксовано 266 179 випадків захворювань на китайський коронавірус. За останніми даними Wiki, недуга забрала життя 11 186 тисяч людей (+1369), натомість одужало 90 603 людей.

За останню добу в Італії від коронавірусу померло 627 людей. Таким чином, загалом у країні жертвами COVID-19 стало 4032 людей – це більше, ніж у Китаї. Там число померлих становить 3248 (+3). Окрім цього 1433 (+149) смертей від китайського вірусу зафіксовано в Ірані.

Італія – 47 021 випадків, з яких 4 032 – смертельні (+627)

Іспанія – 20 410 випадків, 803 смертельних (+238)

Німеччина – 19 711 випадків, 44 смертельні (+15)

Франція – 10 995 випадків, 264 смертельних (+108)

Швейцарія – 4 176 випадків, 43 смертельні (+10)

Британія – 3 269 випадків, 144 смертельних (+41)

Нідерланди – 3 003 випадки, 107 смертельних (+30)

Австрія – 2 388 випадків, 6 смертельний (+0)

Бельгія – 2 257 випадки, 37 смертельних (+16)

Норвегія – 1 905 випадків, 7 смертельних (+0)

Швеція – 1 639 випадків, 16 смертельний (+5)

Данія – 1 337 випадків, 9 смертельних (+3)

Португалія – 1020 випадків, 6 смертельні (+3)

Чехія – 833 випадки

Греція – 464 випадки, 8 смертельних (+2)

Польща – 411 випадків, 5 смертельних (+0)

Сан Маріно – 151 випадків,14 смертельних (+0)

Україна – 29 випадків, 3 смертельні (+0)

Зазначимо, в Україні на коронавірус захворіло 29 людей, троє яких померли. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також він цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська. Окрім того троє українок померло в Італії.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Додамо, що на час карантину у Львові ввели обмеження й на перевезення у громадському транспорті. У маршрутках, трамваях і тролейбусах одночасно можуть їхати не більше 10 пасажирів. За тим, чи дотримуються перевізники такої норми, стежать правоохоронці. У четвер, 19 березня, у Львові оштрафували перших п’ятьох перевізників-порушників.